Игорь Бухаров опровергает слухи о слежке в отелях: законные аспекты видеонаблюдения

Туристам напомнили про запреты на видеонаблюдение в номерах

1:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и отельеров России, в интервью радиостанции "Говорит Москва", подчеркнул, что наблюдение за гостями в арендованных помещениях незаконно. Он также отметил, что распространяемые в социальных сетях слухи о случаях слежки часто являются мифом.

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"В отелях и других общественных местах закон разрешает установку систем видеонаблюдения, но только при условии наличия явных уведомлений об этом. Установка такого оборудования в номерах запрещена, поэтому о какой слежке за постояльцами может идти речь? Такого быть не может," — сказал Бухаров.

В дополнение, Вадим Прасов, вице-президент Федерации, в том же эфире сообщил о планах разработать концепцию автомобильного туризма в России. Ожидается, что проект будет реализован в течение следующих двух лет. Проект предусматривает создание сети придорожных отелей, доступных для людей с различными финансовыми возможностями.