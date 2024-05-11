Как избежать укачивания в полете: советы врача-остеопата Владимира Белаша

Остеопат назвал лучшее место на борту самолета

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Владимир Белаш, доцент кафедры остеопатии СЗГМУ им. И. И. Мечникова, врач-невролог и остеопат, советует пассажирам, страдающим от укачивания в полёте, выбирать места у иллюминатора. Он объясняет, что близость к окну позволяет находиться в наиболее устойчивой части самолета, где меньше ощущаются колебания и вибрации.

Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Важно также иметь возможность сфокусировать взгляд на каком-либо неподвижном объекте, например, на крыле самолета.

В случае, когда укачивание мешает, Белаш рекомендует принимать лекарства, но только после консультации с врачом. В интервью "Известиям" он также отметил, что во время полёта полезно выпивать каждый час от 150 до 200 миллилитров воды для поддержания сосудистой системы. При этом употребление алкоголя и кофе может усиливать нагрузку на сердце и почки.