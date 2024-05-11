Счета за коммуналку растут: средний платеж россиян за ЖКУ увеличился на 102 рубля

В 2024 года средний платеж россиян за коммунальные услуги составил 4 242 рубля

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

С января по март 2024 года средний платеж россиян за коммунальные услуги достиг 4 242 рублей в месяц, тогда как в последнем квартале 2023 года этот показатель составлял 4 140 рублей.

Фото: Управа района Люблино города Москвы is licensed under CC BY 3.0

Таким образом, за квартал средний чек за ЖКУ вырос на 102 рубля, сообщает Газета.ру.

Для сравнения, в первом квартале 2023 года средний платеж за ЖКУ составлял 4 165 рублей, что на 77 рублей меньше, чем в текущем году.

В Москве в период с января по март 2024 года средний чек за коммунальные услуги составил 4 382 рубля, а в Санкт-Петербурге — 3 877 рублей.