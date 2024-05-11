Учёные раскрыли секрет суперсальмонеллы: как свинина и антибиотики угрожают вашему здоровью

Nature Food: суперсальмонелла распространяется из-за изменений в свиноводстве

0:49 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование британских ученых из Уорикского университета выявило причины распространения сальмонеллы, устойчивой к антибиотикам, известной как суперсальмонелла.

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Сальмонелла enterica вызывает миллионы случаев заболеваний ежегодно, передаваясь через продукты питания, воду и предприятия пищевой промышленности, особенно через свинину. Возбудитель опасен для человека, может вызывать тяжелые инфекции, сообщает Nature Food.

Анализ ДНК 362 931 штамма показал, что всплески распространения сальмонеллы связаны с развитием интенсивного свиноводства и мясной торговли в начале XX века, а также с избыточным использованием антибиотиков после 1960-х годов.