Учёные раскрыли секрет суперсальмонеллы: как свинина и антибиотики угрожают вашему здоровью

Исследование британских ученых из Уорикского университета выявило причины распространения сальмонеллы, устойчивой к антибиотикам, известной как суперсальмонелла.
Сальмонелла enterica вызывает миллионы случаев заболеваний ежегодно, передаваясь через продукты питания, воду и предприятия пищевой промышленности, особенно через свинину. Возбудитель опасен для человека, может вызывать тяжелые инфекции, сообщает Nature Food.
Анализ ДНК 362 931 штамма показал, что всплески распространения сальмонеллы связаны с развитием интенсивного свиноводства и мясной торговли в начале XX века, а также с избыточным использованием антибиотиков после 1960-х годов.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.