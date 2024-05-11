Эксперт поделился информацией о повседневной жизни людей, перенёсших пересадку органов

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Академик Готье: при правильной трансплантации органов люди могут жить десятилетиями

1:46
Здоровье

При компетентном послеоперационном уходе со стороны медицинских работников, ожидаемая продолжительность жизни после операции может составить несколько десятилетий. К примеру, Тони Хьюзман жил более 30 лет после пересадки сердца, установив мировой рекорд. Об этом рассказал главный внештатный трансплантолог Минздрава и директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова академик РАН Сергей Готье, сообщает aif. ru.

Академик Готье: при правильной трансплантации органов люди могут жить десятилетиями
Фото: commons.wikimedia.org by Petty Officer 1st Class Elizabeth Merriam is licensed under public domain

В России также имеются впечатляющие примеры в области трансплантации. Например, Алексей Мишин, перенесший трансплантацию печени в девять лет, живёт уже 25 лет с новым органом. Лиля Ахмадуллина, которой пересадили часть печени от матери, также прожила уже 25 лет. Алла Гриднева, прошедшая трансплантацию сердца в 22 года, несмотря на операцию, стала матерью. В России более 30 тысяч таких людей, которые максимально используют свой второй шанс, вовлекаясь в работу, спорт и создавая семьи.

Но операция — это только начало пути. Пациентам необходимо постоянное медицинское наблюдение. В связи с внедрением телемедицинских технологий, оно стало более доступным и удобным.

Трансплантация органов — единственное средство спасения жизни людей с неизлечимыми заболеваниями, когда прочие методы уже неэффективны. Несмотря на то, что некоторые пациенты вынуждены долго ожидать операцию, исследования свидетельствуют о том, что современная медицина предоставляет им значительные шансы на восстановление полноценной жизни.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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