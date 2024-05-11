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Осторожно, подделки: как не купить фальшивую запчасть на авторынке России

Автоэксперт Иванский объяснил, как распознать поддельные запчасти

1:52
Авто

На авторынке России увеличивается доля контрафактных запчастей и фальсификатов. Эксперты подчеркивают опасность использования таких комплектующих и материалов для транспортных средств.

Автоэксперт Иванский объяснил, как распознать поддельные запчасти
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Специалист по профилю, Илья Иванский, указывает на несколько ключевых признаков, помогающих выявить продукцию сомнительного качества.

В первую очередь, следует обратить внимание на упаковку запчасти. Признаками подозрительного происхождения могут служить неровные края коробки, размытые логотипы и тексты.

Также настораживающим фактором является отсутствие на детали маркировки бренда, наличие надписей на иностранном языке, несоответствующих русскому тексту, или полное отсутствие качественной русской этикетки.

Далее, необходимо осмотреть саму деталь. Покупку следует избегать, если на металлических поверхностях видны неровности, заусенцы, микротрещины или другие признаки плохого изготовления. Также следует отказаться от покупки, если деталь отличается по форме или размерам от оригинальной.

Важным является наличие заводской маркировки, такой как код партии на свечах зажигания или 17-значный VIN-номер на масляных и топливных фильтрах. Отсутствие таких обозначений указывает на подделку. На всех оригинальных деталях обычно присутствует логотип производителя.

Окончательный аргумент против покупки — цена. Существенное отклонение от рыночной средней цены должно вызывать сомнения. Особенно если цена занижена, скорее всего, речь идет о низкокачественной продукции.

Покупатель также вправе требовать у продавца предоставление сертификатов соответствия и других документов, подтверждающих происхождение товара.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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