Александр Дудчак рассказал об экономическом вкладе ДНР и ЛНР в экономику России

Ведущий сотрудник Института стран СНГ кандидат экономических наук Александр Дудчак сообщает информационному агентству NewsInfo.ru, что средства, вложенные в восстановление и развитие ДНР и ЛНР способствуют экономическому росту в масштабах всей страны.

Фото: wikimedia.org by Andrey Butko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported