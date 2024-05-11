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Александр Дудчак рассказал об экономическом вкладе ДНР и ЛНР в экономику России

Экономист Дудчак: "Республики Донбасса вносят и свой вклад в общую экономику России"

Россия

Ведущий сотрудник Института стран СНГ кандидат экономических наук Александр Дудчак сообщает информационному агентству NewsInfo.ru, что средства, вложенные в восстановление и развитие ДНР и ЛНР способствуют экономическому росту в масштабах всей страны.

Экономист Дудчак: "Республики Донбасса вносят и свой вклад в общую экономику России"
Фото: wikimedia.org by Andrey Butko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Видно, как уже эти республики вносят и свой вклад в общую экономику России. Некоторые пытаются представить, что на шее сидят у России. Ничего подобного. Это инвестиции. Как раз те средства, которые выделяются туда, работают на общую экономику, потому что они не приводят к инфляции. Строительство заводов, мостов, домов, деньги, выделяемые на эти нужды, это не инфляция, это инвестиции"

Дудчак отмечает, что Донбасс пришел в Россию с самообеспеченными производствами сельхозпродукции. Кроме того, он отмечает, что Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации благодаря вхождению территории в состав России.

"Как не странно, они даже с точки зрения производства сельхозпродукции вполне самообеспеченные. У них тесть, кроме известных промышленных предприятий в области металлургии ит машиностроения, и производства пищевой продукции. Если говорить о ДНР, там Азовское море, еще рекреационная зона. И благодаря вхождению этой территории в состав России, Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации"

ДНР и ЛНР были созданы по результатам референдума 11 мая 2014 года. В силу исполнения Минских соглашений Россия медлила с признанием ДНР и ЛНР. Однако в силу того, что Минские соглашения были саботированы Украиной, ДНР и ЛНР были признаны Россией 21 февраля 2022 года и включены в состав России по итогам референдума 30 сентября 2022 года. 

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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