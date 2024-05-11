В последние три года размеры квартир в России стали меньше — это затронуло все типы жилищ. Параллельно с этим вырос интерес к использованию кладовых, как следует из исследования, проведенного сервисом "СДЭК Кладовка", "Домклик" и Группой компаний "Инград". О результатах исследования сообщает "Лента.ру".
Согласно анализу "Домклика", средний размер одно-, двух- и трехкомнатных квартир сократился на 13-14 процентов, что примерно равно 5-10 квадратным метрам. Четырехкомнатные квартиры пострадали больше всего — их площадь уменьшилась на 29 процентов, что составляет более 30 квадратных метров.
Кроме того, наблюдается сдвиг в предпочтениях россиян: с начала 2021 года произошло увеличение спроса на студии и однокомнатные квартиры с 40 до 53 процентов. Это привело к тому, что люди стали активнее использовать для хранения вещей личные или арендованные кладовки. Данные "СДЭК Кладовка" показывают, что спрос на такие услуги возрос на 38 процентов за последние полгода.
В кладовых преимущественно хранятся ненужные и памятные предметы, мебель и бытовая техника в период ремонта, а также велосипеды и снегоходы в межсезонье. Средний период хранения составляет пять месяцев. В ГК "Инград" указали, что доля кладовых помещений, доступных для покупки жителями новостроек, колеблется от 30 до 50 процентов от общего числа квартир, что вполне удовлетворяет спрос на такие помещения.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.