Как уменьшение площади квартир в России повысило спрос на кладовые помещения

Квартиры россиян заметно обмельчали за три года

1:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В последние три года размеры квартир в России стали меньше — это затронуло все типы жилищ. Параллельно с этим вырос интерес к использованию кладовых, как следует из исследования, проведенного сервисом "СДЭК Кладовка", "Домклик" и Группой компаний "Инград". О результатах исследования сообщает "Лента.ру".

Фото: mos.ru is licensed under Public domain

Согласно анализу "Домклика", средний размер одно-, двух- и трехкомнатных квартир сократился на 13-14 процентов, что примерно равно 5-10 квадратным метрам. Четырехкомнатные квартиры пострадали больше всего — их площадь уменьшилась на 29 процентов, что составляет более 30 квадратных метров.

Кроме того, наблюдается сдвиг в предпочтениях россиян: с начала 2021 года произошло увеличение спроса на студии и однокомнатные квартиры с 40 до 53 процентов. Это привело к тому, что люди стали активнее использовать для хранения вещей личные или арендованные кладовки. Данные "СДЭК Кладовка" показывают, что спрос на такие услуги возрос на 38 процентов за последние полгода.

В кладовых преимущественно хранятся ненужные и памятные предметы, мебель и бытовая техника в период ремонта, а также велосипеды и снегоходы в межсезонье. Средний период хранения составляет пять месяцев. В ГК "Инград" указали, что доля кладовых помещений, доступных для покупки жителями новостроек, колеблется от 30 до 50 процентов от общего числа квартир, что вполне удовлетворяет спрос на такие помещения.