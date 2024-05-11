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Тенденции покупок садовой техники в России: что выбирают дачники в 2024 году

Россияне массово скупают садовую технику

1:02
Недвижимость

Россияне активно приобретают садовую технику, что отражено в статье "Газета.Ru", основанной на опросе STARWIND. Исследование показало, что почти 22% респондентов ежевесенне включают такие траты в свой бюджет. За последние два года 46% опрошенных задумались о покупке садовой техники, а более половины признались в увеличении расходов на дачный сезон в этом году, с каждым пятым отмечающим рост затрат.

Россияне массово скупают садовую технику
Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Корзун Андрей) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

При выборе садовой техники для трети покупателей основным критерием является цена, но 22% готовы отдать предпочтение любимому бренду, несмотря на стоимость, а 17% выбирают более дорогую технику в ущерб бюджетным вариантам.

Кроме техники, россияне также скупают удобрения (42%), инвентарь и саженцы (43%), а также садовую мебель и декор (43%). Стройматериалы для улучшения дачных участков приобретают 35% респондентов.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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