Россияне активно приобретают садовую технику, что отражено в статье "Газета.Ru", основанной на опросе STARWIND. Исследование показало, что почти 22% респондентов ежевесенне включают такие траты в свой бюджет. За последние два года 46% опрошенных задумались о покупке садовой техники, а более половины признались в увеличении расходов на дачный сезон в этом году, с каждым пятым отмечающим рост затрат.
При выборе садовой техники для трети покупателей основным критерием является цена, но 22% готовы отдать предпочтение любимому бренду, несмотря на стоимость, а 17% выбирают более дорогую технику в ущерб бюджетным вариантам.
Кроме техники, россияне также скупают удобрения (42%), инвентарь и саженцы (43%), а также садовую мебель и декор (43%). Стройматериалы для улучшения дачных участков приобретают 35% респондентов.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.