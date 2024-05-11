Как завоевать доверие и уважение у кота: единицы знают правильную тактику

Стало известно, как завоевать доверие кота

1:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки не известны своей выраженной привязанностью к хозяину.

Фото: commons.wikimedia.org by Nino Barbieri is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Они редко проявляют радость при возвращении человека домой, в отличие от собак. Часто кошки кажутся менее ласковыми и привязанными к людям.

Эти питомцы не склонны выполнять команды, не приносят тапочки и не помогают хозяину в быту.

Кошки могут казаться независимыми, уверенными в себе и эгоистичными, видящими себя центральными фигурами в доме. Однако, как и другие домашние животные, они способны к привязанности и любви к людям.

По видимому эгоизм кошки может быть скрытой страхом или защитной реакцией. Возможно, котенок просто скрывает свои эмоции.

Для дружбы с котенком и завоевания его доверия важно следовать некоторым рекомендациям.

Не быть навязчивым

Это основное правило, особенно важное в начальный период адаптации котенка к новому дому и людям. Не стоит давить на животное, если оно только что появилось в доме. Общайтесь с котом, когда он сам проявит желание.

Если кот подошел, его можно погладить и поиграть с ним, предложить лакомство. Если кот ушел, не следует его преследовать.

Правильно кормить, но не перекармливать

Кормление кота — ключевой момент. Животное доверяет тому, кто предлагает ему вкусную пищу. Кот не боится человека, который его кормит, и может даже проявлять ласку.

Кота следует кормить регулярно и не отказывать в еде, когда он голоден, иначе доверие пропадет. Не следует избыточно угощать животное лакомствами, чтобы избежать лишнего веса, который может повлиять на отношения с животным.

Тактильный контакт

Тактильный контакт очень важен. Котенка стоит часто гладить. Питомец оценит, если его погладят по голове, но лучше избегать трогать хвост, живот и лапы.