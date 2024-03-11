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Любовь Степушова
Экономист Динец: будут ли покупать облигации под госдолг России

Экономист Динец: у облигаций под госдолг России будет высокий рейтинг

3:31
Экономика » Правила игры » Мировая кооперация

Возможна ли конфискация замороженных активов Российской Федерации за рубежом, почему Штаты хотят выпустить облигации под залог золотовалютного резерва РФ и будут ли другие страны покупать облигации, выпущенные на Западе под госдолг России, Pravda.Ru рассказала д. экон. н., доцент, завкафедрой "Финансы и кредит" РУДН Дарья Динец.

Экономист Динец: у облигаций под госдолг России будет высокий рейтинг
Фото: commons.wikimedia.org by Creator:Michael Marcovici is licensed under Commons, the free media repository

— Дарья Александровна, буквально каждый день появляются новости, что Запад пытается конфисковать замороженные активы Центробанка Российской Федерации. Например, в бельгийском депозитарии ЕС лежат 190 млрд евро, доход с них хотят обложить налогом и этот налог перечислить Украине. Правильно я понимаю?

— Идея такая. Средства лежат, по большей части не в валюте, они размещены в ценные бумаги, соответствующие нормам законодательства в досанкционный период по поводу размещения золотовалютных резервов. Как правило, это облигации, которые предполагают выплату процентного дохода. Именно этот купонный доход может быть каким-то образом изъят и передан Украине.

— Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро сказал, что у него накопилось 600 млн евро. Это небольшая сумма, учитывая, что на Украине дефицит годового бюджета 40 млрд долларов. Для чего тогда ЕС идёт на такой шаг, теряя финансовую репутацию?

— Репутационные риски действительно есть, и это оценивается Еврокомиссией, окончательное решение ещё не принято. Сверхналог на доходы по активам, в которых размещены российские резервы, был изначальной идеей.

Сейчас Штаты настаивают на том, чтобы:

  • выпустить облигации под залог золотовалютного госрезерва РФ,
  • пустить эти облигации в ход,
  • за счёт средств, привлечённых от выпуска облигаций, помочь Украине.

Речь идёт о поиске рыночных способов финансирования Украины за счёт ресурсов, которые есть сейчас в распоряжении. Штаты требуют этой меры, но сами резервы по большей части находятся в ЕС.

Поэтому сейчас идут переговоры с элементами шантажа со стороны Штатов о том, чтобы использовать не механизм сверхнового, так его назовём, а использовать выпуск облигаций под госдолг России. При этом сам госдолг не конфискуется, такого механизма в принципе быть не может. А облигации, которые будут выпущены и поглощены тёмными пулами ликвидности, позволят монетизировать украинскую помощь.

— Это политический вопрос. Очевидно, что Россия победит. Для чего выпускать облигации под деньги, которые никогда не будут в ходу? Кто будет покупать такие рискованные облигации?

— Риск — это вопрос относительный, вопрос оценки рейтинговыми агентствами. У таких облигаций будут очень высокие рейтинги. Средства размещены в первоклассных ценных бумагах. Купонный доход по ним не вызывает сомнений. Если они будут объединены в пул и реализованы в качестве обеспечивающей меры по выплате купонного дохода по облигациям второго поколения, то у такой ценной бумаги будет высокий рейтинг на финансовом рынке.

Поскольку рейтинг будет высоким, роботы, алгоритмы, которые осуществляют покупки в пользу инвестиционных хедж-фондов или тёмных пулов ликвидности, будут их автоматически покупать.

Поскольку денежный поток по такой облигации, скорее всего, будет гарантирован эмитентами облигаций, в которые размещён резерв России, то вопросов не будет. Покупать их будут охотно.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Темы любовь степушова
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