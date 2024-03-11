Экономист Динец: будут ли покупать облигации под госдолг России

Экономист Динец: у облигаций под госдолг России будет высокий рейтинг

3:31 Your browser does not support the audio element. Экономика Правила игры Мировая кооперация

Возможна ли конфискация замороженных активов Российской Федерации за рубежом, почему Штаты хотят выпустить облигации под залог золотовалютного резерва РФ и будут ли другие страны покупать облигации, выпущенные на Западе под госдолг России, Pravda.Ru рассказала д. экон. н., доцент, завкафедрой "Финансы и кредит" РУДН Дарья Динец.

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— Дарья Александровна, буквально каждый день появляются новости, что Запад пытается конфисковать замороженные активы Центробанка Российской Федерации. Например, в бельгийском депозитарии ЕС лежат 190 млрд евро, доход с них хотят обложить налогом и этот налог перечислить Украине. Правильно я понимаю?

— Идея такая. Средства лежат, по большей части не в валюте, они размещены в ценные бумаги, соответствующие нормам законодательства в досанкционный период по поводу размещения золотовалютных резервов. Как правило, это облигации, которые предполагают выплату процентного дохода. Именно этот купонный доход может быть каким-то образом изъят и передан Украине.

— Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро сказал, что у него накопилось 600 млн евро. Это небольшая сумма, учитывая, что на Украине дефицит годового бюджета 40 млрд долларов. Для чего тогда ЕС идёт на такой шаг, теряя финансовую репутацию?

— Репутационные риски действительно есть, и это оценивается Еврокомиссией, окончательное решение ещё не принято. Сверхналог на доходы по активам, в которых размещены российские резервы, был изначальной идеей.

Сейчас Штаты настаивают на том, чтобы:

выпустить облигации под залог золотовалютного госрезерва РФ,

пустить эти облигации в ход,

за счёт средств, привлечённых от выпуска облигаций, помочь Украине.

Речь идёт о поиске рыночных способов финансирования Украины за счёт ресурсов, которые есть сейчас в распоряжении. Штаты требуют этой меры, но сами резервы по большей части находятся в ЕС.

Поэтому сейчас идут переговоры с элементами шантажа со стороны Штатов о том, чтобы использовать не механизм сверхнового, так его назовём, а использовать выпуск облигаций под госдолг России. При этом сам госдолг не конфискуется, такого механизма в принципе быть не может. А облигации, которые будут выпущены и поглощены тёмными пулами ликвидности, позволят монетизировать украинскую помощь.

— Это политический вопрос. Очевидно, что Россия победит. Для чего выпускать облигации под деньги, которые никогда не будут в ходу? Кто будет покупать такие рискованные облигации?

— Риск — это вопрос относительный, вопрос оценки рейтинговыми агентствами. У таких облигаций будут очень высокие рейтинги. Средства размещены в первоклассных ценных бумагах. Купонный доход по ним не вызывает сомнений. Если они будут объединены в пул и реализованы в качестве обеспечивающей меры по выплате купонного дохода по облигациям второго поколения, то у такой ценной бумаги будет высокий рейтинг на финансовом рынке.

Поскольку рейтинг будет высоким, роботы, алгоритмы, которые осуществляют покупки в пользу инвестиционных хедж-фондов или тёмных пулов ликвидности, будут их автоматически покупать.