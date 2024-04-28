Врач рассказала почему не безопасно собирать цветы из леса

Врач Данилова: сбор дров и цветов в лесу опасен из-за клещей

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Одежда, скрывающая открытые участки тела, поможет снизить риск нападения клещей во время прогулок по лесу, как посоветовала врач общей практики Татьяна Данилова на телеканале "Санкт-Петербург".

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"Желательно надевать одежду светлого цвета, которая заправляется в сапоги или носочки. Плотные манжеты, препятствующие заползанию клеща под одежду. Высокий воротник, косынка или капюшон", — объяснила Татьяна Данилова.

После пребывания на природе важно тщательно проверить себя на наличие клещей и потрясти одежду. Это поможет своевременно обнаружить клеща и уменьшить риск заболевания энцефалитом или боррелиозом. Врач также напомнила, что из леса не стоит приносить в дом растения или дрова из-за возможного наличия на них клещей. В случае появления неприятных симптомов после укуса клеща, необходимо немедленно обратиться в больницу, настоятельно рекомендовала Татьяна Данилова