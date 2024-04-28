Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пять признаков того, что ваша собака счастлива
Белковый боул с темпе и овощами: для заряда бодрости
Суррогатная мать детей Пугачёвой наконец прервала молчание
Актриса Илана Юрьева заявила, что не будет играть в откровенных сценах
Лучшие сорта тюльпанов
Россия трудится над созданием первого 3D-принтера для больших деталей
Весите ли вы больше нормы? Расчет индекса массы тела (ИМТ)
Боул с зелёными овощами и киноа: питательно и вкусно
Эксперты рассказали, как выбрать идеальный рюкзак для путешествий
Врач рассказала почему не безопасно собирать цветы из леса

Врач Данилова: сбор дров и цветов в лесу опасен из-за клещей

1:01
Здоровье

Одежда, скрывающая открытые участки тела, поможет снизить риск нападения клещей во время прогулок по лесу, как посоветовала врач общей практики Татьяна Данилова на телеканале "Санкт-Петербург".

Врач Данилова: сбор дров и цветов в лесу опасен из-за клещей
Фото: commons.wikimedia.org by Bessi 909086 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Желательно надевать одежду светлого цвета, которая заправляется в сапоги или носочки. Плотные манжеты, препятствующие заползанию клеща под одежду. Высокий воротник, косынка или капюшон", — объяснила Татьяна Данилова.

После пребывания на природе важно тщательно проверить себя на наличие клещей и потрясти одежду. Это поможет своевременно обнаружить клеща и уменьшить риск заболевания энцефалитом или боррелиозом. Врач также напомнила, что из леса не стоит приносить в дом растения или дрова из-за возможного наличия на них клещей. В случае появления неприятных симптомов после укуса клеща, необходимо немедленно обратиться в больницу, настоятельно рекомендовала Татьяна Данилова

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Обсудить
Популярное
Бузова открыла двери своего роскошного "замка" после трех лет ремонта

Ольга Бузова, известная певица и телеведущая, объявила о завершении ремонта в своем жилище, которое она называет "замком".

Ольга Бузова радуется завершению ремонта в своем "замке"
В Китае назвали сюрпризом для США сокращение инвестиций в американский госдолг
NetEase: Китай устроил сюрприз с госдолгом США
Без выкорчёвывания: вот какой метод поможет удалить пень с участка
Горбуша, запечённая в духовке: готовим её сочной и аппетитной безо всякого майонеза
Весь авдеевский участок ВСУ потеряли за месяц, освобождена Кисловка Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Как сейчас выглядит трехлетний сын Татьяны Арнтгольц от Марка Богатырева
Как определить кислотность почвы по сорнякам
Удобрение азофоска: что нужно знать огороднику?
Удобрение азофоска: что нужно знать огороднику?
Последние материалы
Врач Данилова: сбор дров и цветов в лесу опасен из-за клещей
Россия трудится над созданием первого 3D-принтера для больших деталей
Весите ли вы больше нормы? Расчет индекса массы тела (ИМТ)
Боул с зелёными овощами и киноа: питательно и вкусно
Эксперты рассказали, как выбрать идеальный рюкзак для путешествий
Эти автоматические коробки передач прослужат вам вечность
Доля подписок на онлайн-кинотеатры в России достигла 52% в 2024 году
Бывают ли коты трехцветными
Почему стоит посадить аланг-аланг
Два стакана воды: простой способ похудеть без диет и тренировок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников