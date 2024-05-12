Путин решил уволить Шойгу: кто может стать новым министром обороны России?

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Путин предложил нового министра обороны России вместо Шойгу

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Политика » Власть

Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру бывшего вице-премьера Андрея Белоусова на должность министра обороны. Об это сообщает ТАСС.

Путин предложил нового министра обороны России вместо Шойгу
Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Соответствующее предложение глава государства направил в Совет Федерации. В остальном силовой блок Путин предлагает верхней палате парламента оставить без изменений: главой МВД предложено назначить Владимира Колокольцева, МЧС — Александра Куренкова, МИД — Сергея Лаврова, Минюста — Константина Чученко.

На должность Директора Службы внешней разведки предложен Сергей Нарышкин, директора Федеральной службы безопасности – Александр Бортников, директора Федеральной службы войск национальной гвардии – Виктор Золотов, директора Федеральной службы охраны – Дмитрий Кочнев, начальника Главного управления специальных программ Президента – Александр Линц, Председателя Счетной Палаты — Борис Ковальчук.

Шойгу же назначен секретарём Совбеза РФ, вместо Николая Патрушева.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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