Напоминает гладиолусы: этот редкий цветок радует соцветиями разной цветовой гаммы

Почему стоит посадить утсонию

1:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Утсония, изысканный цветок, не так распространён в нашей стране из-за своей теплолюбивости, но некоторые виды все же выращиваются у нас. Внешне напоминающая гладиолусы, утсония имеет крепкий стебель и крупные цветы с разнообразной цветовой гаммой, чаще всего в нежно-розовых, коралловых или пурпурных оттенках.

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Растение цветёт весной и может достигать высоты до двух метров, хотя обычно оно вырастает до 130 см. Одним из преимуществ утсонии является её восхитительный аромат. Для успешного роста и цветения утсония требует солнечного места и умеренно увлажнённой, плодородной почвы. Рекомендуется пересаживать растение раз в три года и удобрять в период цветения для более обильного цветения.

Похожая на гладиолусы, утсония также хранится на зиму и широко используется в флористике благодаря своей возможности для срезки и создания букетов.