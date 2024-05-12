Напоминает гладиолусы: этот редкий цветок радует соцветиями разной цветовой гаммы

Утсония, изысканный цветок, не так распространён в нашей стране из-за своей теплолюбивости, но некоторые виды все же выращиваются у нас. Внешне напоминающая гладиолусы, утсония имеет крепкий стебель и крупные цветы с разнообразной цветовой гаммой, чаще всего в нежно-розовых, коралловых или пурпурных оттенках.
Растение цветёт весной и может достигать высоты до двух метров, хотя обычно оно вырастает до 130 см. Одним из преимуществ утсонии является её восхитительный аромат. Для успешного роста и цветения утсония требует солнечного места и умеренно увлажнённой, плодородной почвы. Рекомендуется пересаживать растение раз в три года и удобрять в период цветения для более обильного цветения.
Похожая на гладиолусы, утсония также хранится на зиму и широко используется в флористике благодаря своей возможности для срезки и создания букетов.
Многие удивляются тому, как коты могут предчувствовать скорое возвращение своего хозяина домой.