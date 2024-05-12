Киркоров сменил имидж: новые татуировки поп-короля удивят даже фанатов

Филипп Киркоров обзавелся новыми татуировками: дракон, феникс и роза на его теле

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Филипп Киркоров открыл новую страницу в своей жизни, увлекшись татуировками.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

В марте он сделал несколько ярких тату: на одной руке появился дракон, на пальцах другой — надпись KING, на спине — огромное изображение себя с крыльями и фамильный герб, а также большая птица на груди, напоминающая феникса.

Рассказывая о своем новом увлечении в эфире шоу НТВ, Киркоров признался, что его взгляды на татуировки кардинально изменились. Поп-король также украсил свое тело татуировкой розы под надписью KING на левой руке, что символизирует его любовь к романтике и сцене.