Прохор Шаляпин открыто говорит о своих усилиях по поддержанию молодости и привлекательности с помощью услуг косметологов.
Певец признался, что его мотивацией является стремление оставаться конкурентоспособным на рынке женихов для богатых невест старше 60 лет.
Шаляпин также планирует сделать коррекцию виниров, заменив их на менее белоснежные, чтобы избежать насмешек и выглядеть моложе. Он откровенно заявил о своих намерениях найти обеспеченную невесту, добавив, что без этой цели предпочел бы вести более расслабленный образ жизни.
Многие удивляются тому, как коты могут предчувствовать скорое возвращение своего хозяина домой.