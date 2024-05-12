Прохор Шаляпин ищет невесту с имуществом: "Желаю вернуть свои 25 лет!"

Прохор Шаляпин рассказал о своей борьбе за молодость в поисках богатой невесты

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин открыто говорит о своих усилиях по поддержанию молодости и привлекательности с помощью услуг косметологов.

Фото: Wikipedia by Kalendar is licensed under CC BY-SA 4.0

Певец признался, что его мотивацией является стремление оставаться конкурентоспособным на рынке женихов для богатых невест старше 60 лет.

Шаляпин также планирует сделать коррекцию виниров, заменив их на менее белоснежные, чтобы избежать насмешек и выглядеть моложе. Он откровенно заявил о своих намерениях найти обеспеченную невесту, добавив, что без этой цели предпочел бы вести более расслабленный образ жизни.