Это растение радует обильным цветением и яркой окраской: идеально для контейнеров и открытого грунта

Посадите на участке лобелию

0:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Лобелия — растение с обильным цветением и яркой окраской, идеально для контейнеров и открытого грунта. Обычно компактный, до 30 см в высоту, с мелкими цветками (до 2 см), окрашенными в разные цвета. Может быть одно- или многолетним, предпочитает солнце или лёгкую тень.

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Нуждается в регулярном поливе и удобрениях. Подрезка после первого цветения способствует второму. Часто используется на бордюрах, в рабатках и миксбордерах.