Пищевая зависимость: тяга к сладкому расскажет, что не хватает организму

Тяга к сладкому: советы диетолога Лесниковой как побороть зависимость

2:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Лесникова поделилась информацией о том, какие проблемы могут указывать на желание употреблять сладкое. Она отметила, что это предпочтение может свидетельствовать о недостатке железа в организме.

Фото: commons.wikimedia.org by Jennifer, SweetOnVeg is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Лесникова также дала рекомендации по тому, как ограничить потребление сахара.

По мнению диетолога, сам сахар не является вредным, однако продукты, содержащие его, часто приводят к неожиданным перекусам и превышению дневной нормы калорий, что может привести к набору лишнего веса. Диетолог подчеркнула важность контроля за количеством потребляемого пищевого продукта, особенно в случае жидких калорий, таких как газировка и упакованные соки.

Углеводы, которые включают в себя все сладости, являются основным источником энергии для организма, составляя около 50% потребляемой энергии. Они бывают сложные, обеспечивающие длительное чувство сытости и не вызывающие резких колебаний уровня сахара в крови, и простые, которые быстро повышают уровень глюкозы в крови, что может привести к резкому падению энергии и появлению чувства голода.

Согласно диетологу, предпочтение сладкому может быть обусловлено несколькими факторами: избыточным потреблением сахара; дефицитом витаминов и минералов, таких как витамин D, железо, хром; гормональным дисбалансом, например, гипотиреозом; хроническим недосыпом, когда организму требуется быстрая энергия; высоким уровнем стресса.

Для снижения потребления сахара и улучшения здоровья Лесникова рекомендует следовать нескольким простым советам:

включать белок (яйца, курица, рыба, мясо, творог, орехи) в рацион на завтрак, обед и ужин;

(яйца, курица, рыба, мясо, творог, орехи) в рацион на завтрак, обед и ужин; обеспечивать достаточное употребление чистой негазированной воды для поддержания уровня гидратации;

для поддержания уровня гидратации; заменять сладости на более полезные варианты, такие как горький шоколад с содержанием какао 75% и выше, фруктово-ореховые батончики, финики, фрукты, сухофрукты, пастилу или орехи.