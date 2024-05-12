Пищевая зависимость: тяга к сладкому расскажет, что не хватает организму

Диетолог Лесникова поделилась информацией о том, какие проблемы могут указывать на желание употреблять сладкое. Она отметила, что это предпочтение может свидетельствовать о недостатке железа в организме.
Лесникова также дала рекомендации по тому, как ограничить потребление сахара.
По мнению диетолога, сам сахар не является вредным, однако продукты, содержащие его, часто приводят к неожиданным перекусам и превышению дневной нормы калорий, что может привести к набору лишнего веса. Диетолог подчеркнула важность контроля за количеством потребляемого пищевого продукта, особенно в случае жидких калорий, таких как газировка и упакованные соки.
Углеводы, которые включают в себя все сладости, являются основным источником энергии для организма, составляя около 50% потребляемой энергии. Они бывают сложные, обеспечивающие длительное чувство сытости и не вызывающие резких колебаний уровня сахара в крови, и простые, которые быстро повышают уровень глюкозы в крови, что может привести к резкому падению энергии и появлению чувства голода.
Согласно диетологу, предпочтение сладкому может быть обусловлено несколькими факторами: избыточным потреблением сахара; дефицитом витаминов и минералов, таких как витамин D, железо, хром; гормональным дисбалансом, например, гипотиреозом; хроническим недосыпом, когда организму требуется быстрая энергия; высоким уровнем стресса.
Для снижения потребления сахара и улучшения здоровья Лесникова рекомендует следовать нескольким простым советам:
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