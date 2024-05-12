Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как кот говорит "спасибо" хозяину: 3 варианта — не игнорируйте эти проявления
Россияне бросились покупать кладовки
Canal Cat Films представила тизер фильма о молодости Кристофера Ли
Бинибека Велл может закрыться для туристов из-за жалоб местных жителей
Крем-суп из брокколи: простой рецепт
Путин предложил нового министра обороны России вместо Шойгу
Пять стратегий для ухода за кожей до и после тренировки
Посадите на участке лобелию
Прохор Шаляпин рассказал о своей борьбе за молодость в поисках богатой невесты
Пищевая зависимость: тяга к сладкому расскажет, что не хватает организму

Тяга к сладкому: советы диетолога Лесниковой как побороть зависимость

2:12
Здоровье

Диетолог Лесникова поделилась информацией о том, какие проблемы могут указывать на желание употреблять сладкое. Она отметила, что это предпочтение может свидетельствовать о недостатке железа в организме.

Тяга к сладкому: советы диетолога Лесниковой как побороть зависимость
Фото: commons.wikimedia.org by Jennifer, SweetOnVeg is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Лесникова также дала рекомендации по тому, как ограничить потребление сахара.

По мнению диетолога, сам сахар не является вредным, однако продукты, содержащие его, часто приводят к неожиданным перекусам и превышению дневной нормы калорий, что может привести к набору лишнего веса. Диетолог подчеркнула важность контроля за количеством потребляемого пищевого продукта, особенно в случае жидких калорий, таких как газировка и упакованные соки.

Углеводы, которые включают в себя все сладости, являются основным источником энергии для организма, составляя около 50% потребляемой энергии. Они бывают сложные, обеспечивающие длительное чувство сытости и не вызывающие резких колебаний уровня сахара в крови, и простые, которые быстро повышают уровень глюкозы в крови, что может привести к резкому падению энергии и появлению чувства голода.

Согласно диетологу, предпочтение сладкому может быть обусловлено несколькими факторами: избыточным потреблением сахара; дефицитом витаминов и минералов, таких как витамин D, железо, хром; гормональным дисбалансом, например, гипотиреозом; хроническим недосыпом, когда организму требуется быстрая энергия; высоким уровнем стресса.

Для снижения потребления сахара и улучшения здоровья Лесникова рекомендует следовать нескольким простым советам:

  • включать белок (яйца, курица, рыба, мясо, творог, орехи) в рацион на завтрак, обед и ужин;
  • обеспечивать достаточное употребление чистой негазированной воды для поддержания уровня гидратации;
  • заменять сладости на более полезные варианты, такие как горький шоколад с содержанием какао 75% и выше, фруктово-ореховые батончики, финики, фрукты, сухофрукты, пастилу или орехи.
Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
Специалист Сыч Антонина
Ведущий специалист
Специалист Ларина Татьяна
Проводит диагностику и лечение острых и хронических кожных болезней (дерматит, экзема, псориаз, красный плоский лишай, крапивница), паразитарных (чесотка, педикулез), грибковых поражений ногтей и гладкой кожи, угревой болезни на разных стадиях, вирусных заболеваний (герпес простой, герпес опоясывающий, папиломавирусы, контагиозный моллюск)
Обсудить
Популярное
Вот как кошки заранее узнают, что их хозяин скоро придёт домой: кошачье шестое чувство

Многие удивляются тому, как коты могут предчувствовать скорое возвращение своего хозяина домой.

Стало известно, как кошки узнают, когда их хозяин придет домой
Для богатого урожая: рассказываем, что любит сейчас чеснок
Чем подкормить чеснок весной, чтобы был крупный и не желтел
Меган Маркл опозорилась во время визита с принцем Гарри в Нигерию
Садальского восхитил полуфинал "Евровидения": вот где нужно Аксюте и Эрнсту учиться
Оборону Харькова строило всё НАТО. Не помогло Дмитрий Плотников На сцене Театра Моссовета поставили экспериментальный спектакль по пьесе Мольера Анжела Якубовская Урсула фон дер Ляйен вряд ли останется главой Еврокомиссии Андрей Николаев
Александр Петров поделился трогательным снимком с супругой
Стало известно, как телеведущая Елена Николаева назвала ребенка от бывшего мужа Волочковой
Эти породы не воняют грязной псиной: названы собаки с самым приятным запахом
Эти породы не воняют грязной псиной: названы собаки с самым приятным запахом
Последние материалы
Названа сумма инвестиций в предприятия ДФО к 2030 году
Эллен Берстин в роли матери, застрявшей на диване в комедии Ларссона
Анна Хилькевич готовится стать мамой в третий раз: счастье в семье актрисы
Юрист рассказал секрет, как продать квартиру без налога
Какие судьбы ждут непроданные автомобили в автосалонах
Китайские авто оказались дорогими и хлопотными в обслуживании
Как ухаживать за луковичными растениями
Как приготовить мятно-лимонный пунш
Соль Эпсома: ваш незаменимый союзник для здоровья и расслабления
Погода в Сочи нарушила планы: затоплены дороги, закрыты пляжи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников