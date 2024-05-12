В Сочи состоялось открытие нового "Альпака парка" в парке "Ривьера" с 20 альпаками

В Сочи открыли "Альпака парк": 20 альпак ожидают посетителей

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В парке "Ривьера" в Сочи прошло открытие нового "Альпака парка". В этом уникальном месте поселились 20 альпак, как сообщает "Интерфакс".

Фото: commons.wikimedia.org by Erik Christensen is licensed under CC BY-SA 3.0

Местные жители и приезжие туристы имеют возможность познакомиться с этими животными, узнать больше о их привычках и тонкостях ухода за ними.

Из Южной Америки в Сочи прибыло семейство альпак, возраст которых составляет от одного до двух лет. Посетителям парка предложат возможность гулять среди разных видов лам: альпак, гуанако и викуньи. В дополнение к этим животным в парке планируется появление капибар, редких австралийских кроликов и экзотических восточных коз камори.

Руководство парка выражает надежду, что "Альпака парк" станет любимым местом для семейного отдыха и познавательных экскурсий.