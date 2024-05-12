Сливочный и очень нежный крем-суп из брокколи с картофелем: очень полезное блюдо

Брокколи — очень полезный овощ, к тому же ещё и очень вкусный, если правильно приготовить. В нём содержатся вещества, которые обладают антиоксидантными, противоопухолевыми и противовоспалительными свойствами.
Фото: flickr.com by Lablascovegmenu is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Предлагаем вам рецепт вкусного крем-супа из брокколи.
Ингредиенты
3 стакана брокколи
4 столовые ложки сливочного масла
2 средние луковицы
1 щепотка мускатного ореха
Чёрный перец по желанию
4 стакана овощного бульона
2 столовые ложки свежих сливок
2 картофелины
Соль по необходимости
Приготовление
Тщательно вымойте брокколи и отделите соцветия.
В кастрюлю добавьте немного сливочного масла и нарезанный лук. Пожарьте, добавьте нарезанный картофель, овощной бульон.
Дайте супу закипеть, а затем добавьте брокколи. Немного её поварив, пюрируйте суп погружным блендером, добавьте сливки и приправьте солью и перцем.