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Сливочный и очень нежный крем-суп из брокколи с картофелем: очень полезное блюдо

Крем-суп из брокколи: простой рецепт

1:01
Еда

Брокколи — очень полезный овощ, к тому же ещё и очень вкусный, если правильно приготовить. В нём содержатся вещества, которые обладают антиоксидантными, противоопухолевыми и противовоспалительными свойствами.

Крем-суп из брокколи: простой рецепт
Фото: flickr.com by Lablascovegmenu is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Предлагаем вам рецепт вкусного крем-супа из брокколи.

Ингредиенты 

  • 3 стакана брокколи
  • 4 столовые ложки сливочного масла
  • 2 средние луковицы
  • 1 щепотка мускатного ореха
  • Чёрный перец по желанию
  • 4 стакана овощного бульона
  • 2 столовые ложки свежих сливок
  • 2 картофелины
  • Соль по необходимости

Приготовление

  1. Тщательно вымойте брокколи и отделите соцветия.
  2. В кастрюлю добавьте немного сливочного масла и нарезанный лук. Пожарьте, добавьте нарезанный картофель, овощной бульон.
  3. Дайте супу закипеть, а затем добавьте брокколи. Немного её поварив, пюрируйте суп погружным блендером, добавьте сливки и приправьте солью и перцем. 
СУП-ПЮРЕ ИЗ БРОККОЛИ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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