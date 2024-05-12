Сливочный и очень нежный крем-суп из брокколи с картофелем: очень полезное блюдо

Крем-суп из брокколи: простой рецепт

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Брокколи — очень полезный овощ, к тому же ещё и очень вкусный, если правильно приготовить. В нём содержатся вещества, которые обладают антиоксидантными, противоопухолевыми и противовоспалительными свойствами.

Фото: flickr.com by Lablascovegmenu is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Предлагаем вам рецепт вкусного крем-супа из брокколи.

Ингредиенты

3 стакана брокколи

4 столовые ложки сливочного масла

2 средние луковицы

1 щепотка мускатного ореха

Чёрный перец по желанию

4 стакана овощного бульона

2 столовые ложки свежих сливок

2 картофелины

Соль по необходимости

Приготовление

Тщательно вымойте брокколи и отделите соцветия. В кастрюлю добавьте немного сливочного масла и нарезанный лук. Пожарьте, добавьте нарезанный картофель, овощной бульон. Дайте супу закипеть, а затем добавьте брокколи. Немного её поварив, пюрируйте суп погружным блендером, добавьте сливки и приправьте солью и перцем.