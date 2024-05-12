Быстрый путь к прессу: четыре упражнения для просушки с тренером Чернышевым

Подготовка пресса к лету требует особого внимания, и фитнес-гуру Алексей Чернышев поделился с нами несколькими упражнениями для эффективной просушки пресса всего за пару недель.
Первое упражнение, "Книга", выполняется, сидя на полу или коврике, согнув колени и опираясь на пол руками, после чего поднимаем ноги и сгибаем их к груди. Это повторяется в три подхода по 30 секунд.
Для упражнения "Выпрямление ног" ложимся на коврик, руки под ягодицами, и поднимаем выпрямленные ноги вверх. Повторяем движение в течение 30 секунд.
"Наклон" помогает размять позвоночник и поддерживает крепкий пресс. Стоя на ширине плеч, мы выпрямляем спину и плечи, наклоняемся вниз, напрягая пресс. Удерживаемся в этом положении и возвращаемся в исходное.
Упражнение "Планка" является эффективным для всех групп мышц. Для усложнения можно перевести его в динамическое, перемещая руки в обратном направлении в обычной планке. Это следует повторять в три подхода.
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