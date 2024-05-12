Вы думаете кошки эгоисты? Узнайте, как они доказывают свою любовь каждый день

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Как кот говорит "спасибо" хозяину: 3 варианта — не игнорируйте эти проявления

1:19
Зоосфера » Кошки

Многие ошибочно полагают, что кошки — это эгоистичные и неблагодарные животные.

Как кот говорит "спасибо" хозяину: 3 варианта — не игнорируйте эти проявления
Фото: openverse.org by PawsShion is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

На самом деле, кошки вполне способны глубоко привязываться к своему хозяину и проявлять свою любовь различными способами.

Кошки умеют выражать благодарность за заботу и ласку, которую им оказывают.

Но как они это делают? Существует несколько способов.

Кошка начинает тереться

Когда кошка хочет показать благодарность за вкусный ужин или просто за внимание, она может начать тереться о ноги своего владельца.

Таким образом, кошка оставляет на человеке свой запах, демонстрируя, что она считает этого человека своим и доверяет ему.

Кошка начинает бодаться

Заметили ли вы, что ваша кошка иногда бодается?

Это отличный знак.

Кошка не пытается напасть, а лишь прикасается к вам лбом, чтобы показать свою привязанность и оставить запаховые метки.

Кошка начинает делать "массаж"

Если ваша кошка иногда мяучит вас своими передними лапками, это хорошо. Это ее способ сказать "спасибо за вашу заботу".

Это действие известно как "молочный шаг", что часто встречается у котят, которые таким образом массируют живот матери во время кормления.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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