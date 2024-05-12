Освежающий и ароматный напиток из зелёного чая, клюквенного сока и газировки: для укрепления иммунитета
Как приготовить напиток с клюквой и зелёным чаем
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Этот вкусный напиток из зелёного чая и клюквенного сока успокаивает, освежает и даже вызывает аппетит.
Фото: commons.wikimedia.org by Emanuel Jöbstl und Martin Thoma is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Известно, что клюква снижает уровень "плохого" холестерина, предотвращает инфекции дёсен и укрепляет иммунную систему.
Ингредиенты
- 4 пакетика зелёного чая
- 3/4 стакана клюквенного сока
- Мёд по необходимости
- Ломтики лимона по желанию
- 2 стакана кипятка
- 1 чашка газированной воды
- Кубики льда по мере необходимости
- 1 веточка мяты
Приготовление
- Налейте в кастрюлю воду и доведите её до кипения. Добавьте пакетики зелёного чая, настаивайте 2,5 минуты. После этого достаньте пакетики.
- Перелейте остывший чай в кувшин. Добавьте клюквенный сок, газированную воду, мёд и хорошо перемешайте.
- Наполните бокалы кубиками льда и залейте приготовленным напитком. Подавайте с дольками лимона и веточками мяты.
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