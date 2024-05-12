Освежающий и ароматный напиток из зелёного чая, клюквенного сока и газировки: для укрепления иммунитета

Как приготовить напиток с клюквой и зелёным чаем

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот вкусный напиток из зелёного чая и клюквенного сока успокаивает, освежает и даже вызывает аппетит.

Фото: commons.wikimedia.org by Emanuel Jöbstl und Martin Thoma is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Известно, что клюква снижает уровень "плохого" холестерина, предотвращает инфекции дёсен и укрепляет иммунную систему.

Ингредиенты

4 пакетика зелёного чая

3/4 стакана клюквенного сока

Мёд по необходимости

Ломтики лимона по желанию

2 стакана кипятка

1 чашка газированной воды

Кубики льда по мере необходимости

1 веточка мяты

Приготовление

Налейте в кастрюлю воду и доведите её до кипения. Добавьте пакетики зелёного чая, настаивайте 2,5 минуты. После этого достаньте пакетики. Перелейте остывший чай в кувшин. Добавьте клюквенный сок, газированную воду, мёд и хорошо перемешайте. Наполните бокалы кубиками льда и залейте приготовленным напитком. Подавайте с дольками лимона и веточками мяты.