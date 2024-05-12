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Освежающий и ароматный напиток из зелёного чая, клюквенного сока и газировки: для укрепления иммунитета

Как приготовить напиток с клюквой и зелёным чаем

1:03
Еда

Этот вкусный напиток из зелёного чая и клюквенного сока успокаивает, освежает и даже вызывает аппетит. 

Как приготовить напиток с клюквой и зелёным чаем
Фото: commons.wikimedia.org by Emanuel Jöbstl und Martin Thoma is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Известно, что клюква снижает уровень "плохого" холестерина, предотвращает инфекции дёсен и укрепляет иммунную систему. 

Ингредиенты

  • 4 пакетика зелёного чая
  • 3/4 стакана клюквенного сока
  • Мёд по необходимости
  • Ломтики лимона по желанию
  • 2 стакана кипятка
  • 1 чашка газированной воды
  • Кубики льда по мере необходимости
  • 1 веточка мяты

Приготовление

  1. Налейте в кастрюлю воду и доведите её до кипения. Добавьте пакетики зелёного чая, настаивайте 2,5 минуты. После этого достаньте пакетики.
  2. Перелейте остывший чай в кувшин. Добавьте клюквенный сок, газированную воду, мёд и хорошо перемешайте.
  3. Наполните бокалы кубиками льда и залейте приготовленным напитком. Подавайте с дольками лимона и веточками мяты.
Рецепт чая с клюквой, который боюсь потерять!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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