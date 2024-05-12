Экс-президент "Спартака": какие российские тренеры могли бы заменить Сергея Семака на посту тренера "Зенита"?

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко выразил свою позицию в отношении главного тренера "Зенита" Сергея Семака.
Он не согласен с утверждением о том, что Семак исчерпал себя в клубе. Червиченко отмечает, что команда продолжает бороться за чемпионство, несколько лет подряд завоевывает титулы и кубки.
"Что значит Семак исчерпал себя в "Зените"? Команда борется за чемпионство и несколько лет подряд становилась чемпионом, выигрывая ещё и Кубки. Невозможно всегда быть чемпионом. "Бавария" в этом году тоже пролетела мимо кассы. Так бывает", — сказал Червиченко в разговоре с "Чемпионатом".
По его мнению, речь о исчерпании Семака в "Зените" можно было бы вести, если команда занимала бы низкое место в турнирной таблице. Однако "Зенит" все ещё имеет неплохие шансы на чемпионство, особенно учитывая, что в последнем туре "Динамо" сыграет с "Краснодаром".
Червиченко подчеркивает, что ситуация может измениться и команда Семака все еще может догнать лидеров. Червиченко также допускает, что игроки "Зенита" могут находиться в физической или психологической яме, влияющей на их игру. Он отмечает, что во время последней игры "Динамо" оба клуба проявили слабость с физической точки зрения.
Червиченко указывает, что если бы "Динамо" не выиграло, то мнение о Семаке могло бы быть другим. Он также поднимает вопрос о том, кто мог бы заменить Семака в "Зените". Червиченко выражает сомнения в квалификации российских тренеров и их способности управлять бюджетом на трансферы.
"Если не Семак, то кто? Российские тренеры? Какие российские тренеры? Кто из российских тренеров безгрешен и его точно можно поставить в "Зенит", не боясь, что он со своими друзьями-агентами не будет потрошить бюджет, который будет выделяться на трансферы", — добавил Червиченко.
Он заметил, что многие российские тренеры жалуются на отсутствие работы, но не всегда готовы осознать свои ошибки или принять изменения.
Многие удивляются тому, как коты могут предчувствовать скорое возвращение своего хозяина домой.