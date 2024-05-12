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Экс-президент "Спартака": какие российские тренеры могли бы заменить Сергея Семака на посту тренера "Зенита"?

Экс-президент "Спартака" уверен, что Семак себя не исчерпал: если не он, то кто?

2:13
Спорт

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко выразил свою позицию в отношении главного тренера "Зенита" Сергея Семака.

Экс-президент "Спартака" уверен, что Семак себя не исчерпал: если не он, то кто?
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Yevdokimov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Он не согласен с утверждением о том, что Семак исчерпал себя в клубе. Червиченко отмечает, что команда продолжает бороться за чемпионство, несколько лет подряд завоевывает титулы и кубки.

"Что значит Семак исчерпал себя в "Зените"? Команда борется за чемпионство и несколько лет подряд становилась чемпионом, выигрывая ещё и Кубки. Невозможно всегда быть чемпионом. "Бавария" в этом году тоже пролетела мимо кассы. Так бывает", — сказал Червиченко в разговоре с "Чемпионатом".

По его мнению, речь о исчерпании Семака в "Зените" можно было бы вести, если команда занимала бы низкое место в турнирной таблице. Однако "Зенит" все ещё имеет неплохие шансы на чемпионство, особенно учитывая, что в последнем туре "Динамо" сыграет с "Краснодаром".

Червиченко подчеркивает, что ситуация может измениться и команда Семака все еще может догнать лидеров. Червиченко также допускает, что игроки "Зенита" могут находиться в физической или психологической яме, влияющей на их игру. Он отмечает, что во время последней игры "Динамо" оба клуба проявили слабость с физической точки зрения.

Червиченко указывает, что если бы "Динамо" не выиграло, то мнение о Семаке могло бы быть другим. Он также поднимает вопрос о том, кто мог бы заменить Семака в "Зените". Червиченко выражает сомнения в квалификации российских тренеров и их способности управлять бюджетом на трансферы.

"Если не Семак, то кто? Российские тренеры? Какие российские тренеры? Кто из российских тренеров безгрешен и его точно можно поставить в "Зенит", не боясь, что он со своими друзьями-агентами не будет потрошить бюджет, который будет выделяться на трансферы", — добавил Червиченко.

Он заметил, что многие российские тренеры жалуются на отсутствие работы, но не всегда готовы осознать свои ошибки или принять изменения.

ЗЕНИТ — ЦСКА: обзор матча
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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