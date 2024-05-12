Как защитить кожу до и после тренировки: советы косметолога Созиновой

Пять стратегий для ухода за кожей до и после тренировки

1:11 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Физические упражнения не только полезны для мышц, но и оказывают благотворное влияние на здоровье кожи, помогая предотвратить и уменьшить признаки старения. Косметолог Ирина Созинова рекомендует правильно готовить кожу к тренировкам и уделять ей должное внимание после них. Она поделилась несколькими советами.

Фото: flickr.com by PTPioneer is licensed under CC BY 2.0.

Перед тренировкой необходимо нанести солнцезащитный крем широкого спектра с SPF 50, особенно если тренировка проходит на открытом воздухе. Важно убедиться, что выбранное средство не забивает поры и устойчиво к поту. Также важно наносить крем на грудь, шею и заднюю поверхность шеи.

Перед тренировкой необязательно смывать макияж, если он не мешает и не слишком густой. Однако стоит избегать тяжелых увлажняющих средств, которые могут создать на коже барьер, мешающий испарению влаги.

Необходимо использовать хороший дезодорант, чтобы избежать неприятных запахов и воспалений в местах трения. Следует выбирать средства, которые эффективно справляются с потоотделением и обеспечивают комфорт во время тренировки.



