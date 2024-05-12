Деревня Бинибека Велл на испанском острове Менорка страдает от туристического бума и может закрыться для посетителей

Бинибека Велл может закрыться для туристов из-за жалоб местных жителей

1:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

По информации издания The Guardian, местные жители живописной деревни Бинибека Велл на Менорке в Испании решили ограничить доступ туристам. Это решение было принято после того, как в прошлом году деревня приняла 800 тысяч посетителей.

Фото: commons.wikimedia.org by Markus Trienke is licensed under CC BY-SA 2.0

Туристы приезжают в деревню, чтобы прогуляться по узким улицам, усаженным белыми виллами, и полюбоваться красивыми видами. В этом году ожидается приезд миллиона посетителей.

"Они заходят в дома, садятся на стулья, берут вещи, влезают на стены, устраивают попойки на открытом воздухе. Если это не регулировать, в летний сезон будет то же самое", — отмечают местные жители.

В прошлом году было установлено время для посещения — с 11:00 до 20:00. Также туристам запрещено заходить в частные помещения и на балконы.

Бинибека Велл, построенная в 1960-х годах известным архитектором из Барселоны Франсиско Хуаном Барба Корсини в средиземноморском стиле, напоминает посетителям греческий остров Миконос.