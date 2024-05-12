Россияне могут получить штраф в кафе: юрист напомнил о правилах употребления алкоголя

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Россиян предупредили о риске получить штраф при распитии алкоголя в кафе

Экономика

Визит в кафе или ресторан может привести к административной ответственности для посетителей из-за несоблюдения владельцами заведений законодательства об алкогольных напитках.

Россиян предупредили о риске получить штраф при распитии алкоголя в кафе
Фото: flickr.com by Вуонг Тран is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Юрист Александр Хаминский объяснил, что часто лицензия на продажу алкоголя распространяется не на все помещения заведения. Например, вспомогательные помещения, как веранды, часто не соответствуют требованиям для получения лицензии, но продажа алкоголя в них продолжается. Это ставит посетителей в положение нарушителей закона, сообщает "Российская газета".

Однако, согласно закону о защите прав потребителей, владельцы обязаны информировать гостей о помещениях, где допустима продажа алкоголя, что может помочь снизить количество нарушений.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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