Взрывной рост спроса на кладовые помещения в новостройках России: покупка и аренда

В последнее время россияне все чаще приобретают и арендуют кладовые помещения, так как площадь квартир в новостройках уменьшается. По данным исследований, проведенных сервисами "СДЭК Кладовка" и "Инград" и доступных "Ленте.ру", спрос на такие помещения значительно возрос.
В новых жилых комплексах примерно 30-50% кладовых комнат доступны для покупки жильцами. Ежегодно реализуется от трех до четырех тысяч квадратных метров таких помещений, что составляет более 600 кладовых средней площадью около пяти квадратных метров каждая.
К тому же, за последние шесть месяцев спрос на услуги удаленного хранения увеличился на 38%. Наиболее часто россияне хранят мебель и бытовую технику во время ремонта, книги, игрушки и сезонные предметы, а средний период аренды составляет пять месяцев.
Многие удивляются тому, как коты могут предчувствовать скорое возвращение своего хозяина домой.