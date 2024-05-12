Взрывной рост спроса на кладовые помещения в новостройках России: покупка и аренда

Россияне бросились покупать кладовки

0:59 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В последнее время россияне все чаще приобретают и арендуют кладовые помещения, так как площадь квартир в новостройках уменьшается. По данным исследований, проведенных сервисами "СДЭК Кладовка" и "Инград" и доступных "Ленте.ру", спрос на такие помещения значительно возрос.

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В новых жилых комплексах примерно 30-50% кладовых комнат доступны для покупки жильцами. Ежегодно реализуется от трех до четырех тысяч квадратных метров таких помещений, что составляет более 600 кладовых средней площадью около пяти квадратных метров каждая.

К тому же, за последние шесть месяцев спрос на услуги удаленного хранения увеличился на 38%. Наиболее часто россияне хранят мебель и бытовую технику во время ремонта, книги, игрушки и сезонные предметы, а средний период аренды составляет пять месяцев.