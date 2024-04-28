Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Данилова: сбор дров и цветов в лесу опасен из-за клещей
Весите ли вы больше нормы? Расчет индекса массы тела (ИМТ)
Боул с зелёными овощами и киноа: питательно и вкусно
Эксперты рассказали, как выбрать идеальный рюкзак для путешествий
Эти автоматические коробки передач прослужат вам вечность
Доля подписок на онлайн-кинотеатры в России достигла 52% в 2024 году
Бывают ли коты трехцветными
Почему стоит посадить аланг-аланг
Два стакана воды: простой способ похудеть без диет и тренировок
Российские специалисты создают 3D-принтер для лазерного сплавления

Россия трудится над созданием первого 3D-принтера для больших деталей

1:22
Наука

Российские специалисты по технике работают над первым 3D-принтером в России, который будет базироваться на технологии селективного лазерного сплавления. Устройство с маркировкой AM450 будет создавать крупные металлические детали для различных областей машиностроения и авиационной промышленности.

Россия трудится над созданием первого 3D-принтера для больших деталей
Фото: reprap.org by Проект RepRap is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic

Эксперты компании "Onsint" будут заниматься созданием проектной и рабочей документации, специальным программным обеспечением и подготовкой комплектующих для будущего 3D-принтера, в то время как "ТехноСпарк" возложили задачу производства других частей и запуска серийного производства.

Первый образец AM450 обещают представить до конца текущего года. Всего ведется разработка двух моделей принтера — с одним лазером мощностью 500 Вт и с четырьмя лазерами общей мощностью 1000 Вт.

С помощью 3D-принтера AM450 будут возможно создавать различные детали размером до 4,5×4,5×5,5 м, а в качестве материалов для "печати" будут использоваться порошковые материалы на основе кобальт-хромовых и хром-никелевых сплавов, алюминия и нержавеющей стали.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Бузова открыла двери своего роскошного "замка" после трех лет ремонта

Ольга Бузова, известная певица и телеведущая, объявила о завершении ремонта в своем жилище, которое она называет "замком".

Ольга Бузова радуется завершению ремонта в своем "замке"
В Китае назвали сюрпризом для США сокращение инвестиций в американский госдолг
NetEase: Китай устроил сюрприз с госдолгом США
Без выкорчёвывания: вот какой метод поможет удалить пень с участка
Горбуша, запечённая в духовке: готовим её сочной и аппетитной безо всякого майонеза
Весь авдеевский участок ВСУ потеряли за месяц, освобождена Кисловка Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Как сейчас выглядит трехлетний сын Татьяны Арнтгольц от Марка Богатырева
Как определить кислотность почвы по сорнякам
Удобрение азофоска: что нужно знать огороднику?
Удобрение азофоска: что нужно знать огороднику?
Последние материалы
Врач Данилова: сбор дров и цветов в лесу опасен из-за клещей
Россия трудится над созданием первого 3D-принтера для больших деталей
Весите ли вы больше нормы? Расчет индекса массы тела (ИМТ)
Боул с зелёными овощами и киноа: питательно и вкусно
Эксперты рассказали, как выбрать идеальный рюкзак для путешествий
Эти автоматические коробки передач прослужат вам вечность
Доля подписок на онлайн-кинотеатры в России достигла 52% в 2024 году
Бывают ли коты трехцветными
Почему стоит посадить аланг-аланг
Два стакана воды: простой способ похудеть без диет и тренировок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников