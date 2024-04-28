Российские специалисты создают 3D-принтер для лазерного сплавления

Российские специалисты по технике работают над первым 3D-принтером в России, который будет базироваться на технологии селективного лазерного сплавления. Устройство с маркировкой AM450 будет создавать крупные металлические детали для различных областей машиностроения и авиационной промышленности.
Эксперты компании "Onsint" будут заниматься созданием проектной и рабочей документации, специальным программным обеспечением и подготовкой комплектующих для будущего 3D-принтера, в то время как "ТехноСпарк" возложили задачу производства других частей и запуска серийного производства.
Первый образец AM450 обещают представить до конца текущего года. Всего ведется разработка двух моделей принтера — с одним лазером мощностью 500 Вт и с четырьмя лазерами общей мощностью 1000 Вт.
С помощью 3D-принтера AM450 будут возможно создавать различные детали размером до 4,5×4,5×5,5 м, а в качестве материалов для "печати" будут использоваться порошковые материалы на основе кобальт-хромовых и хром-никелевых сплавов, алюминия и нержавеющей стали.
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