Российские специалисты создают 3D-принтер для лазерного сплавления

Россия трудится над созданием первого 3D-принтера для больших деталей

1:22 Your browser does not support the audio element. Наука

Российские специалисты по технике работают над первым 3D-принтером в России, который будет базироваться на технологии селективного лазерного сплавления. Устройство с маркировкой AM450 будет создавать крупные металлические детали для различных областей машиностроения и авиационной промышленности.

Фото: reprap.org by Проект RepRap is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic

Эксперты компании "Onsint" будут заниматься созданием проектной и рабочей документации, специальным программным обеспечением и подготовкой комплектующих для будущего 3D-принтера, в то время как "ТехноСпарк" возложили задачу производства других частей и запуска серийного производства.

Первый образец AM450 обещают представить до конца текущего года. Всего ведется разработка двух моделей принтера — с одним лазером мощностью 500 Вт и с четырьмя лазерами общей мощностью 1000 Вт.

С помощью 3D-принтера AM450 будут возможно создавать различные детали размером до 4,5×4,5×5,5 м, а в качестве материалов для "печати" будут использоваться порошковые материалы на основе кобальт-хромовых и хром-никелевых сплавов, алюминия и нержавеющей стали.