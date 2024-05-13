Певец Юрий Лоза высказал своё мнение о причинах отставки министра обороны РФ Сергея Шойгу

Певец Юрий Лоза прокомментировал новость о том, что Сергея Шойгу сняли с должности министра обороны РФ.
Лоза считает, что отставка Шойгу была предсказуема.
"Странно было оставлять на посту начальника после того, как его первый зам был пойман на взятках и беспредельном воровстве", — написал автор и исполнитель хита "Плот" в своём ВК-аккаунте.
Артист призвал не беспокоиться о судьбе Шойгу. Он уверен, что Сергею Кужугетовичу обеспечено хорошая должность.
"Бывших министров не бывает, и что лишить их привилегий может лишь смерть", — выразил своё мнение певец.
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