Певец Юрий Лоза высказал своё мнение о причинах отставки министра обороны РФ Сергея Шойгу

Юрий Лоза призвал не беспокоиться о будущем Сергея Шойгу

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза прокомментировал новость о том, что Сергея Шойгу сняли с должности министра обороны РФ.

Фото: https://vk.com/nomoiplot by ВК-аккаунт Юрия Лозы is licensed under public doman

Лоза считает, что отставка Шойгу была предсказуема.

"Странно было оставлять на посту начальника после того, как его первый зам был пойман на взятках и беспредельном воровстве", — написал автор и исполнитель хита "Плот" в своём ВК-аккаунте.

Артист призвал не беспокоиться о судьбе Шойгу. Он уверен, что Сергею Кужугетовичу обеспечено хорошая должность.

"Бывших министров не бывает, и что лишить их привилегий может лишь смерть", — выразил своё мнение певец.