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Шесть эффективных продуктов для придания свежести лицу с использованием хайлайтера

Освежите свой облик: топ-5 жидких хайлайтеров для сияющего эффекта

2:08
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Хайлайтер — это неотъемлемый аксессуар в арсенале каждой косметички, который легко придаст лицу свежий и сияющий вид. Рекомендуется использовать жидкую форму хайлайтера, так как с ней легче добиться желаемого эффекта. Наносите небольшое количество продукта на кончик пальца и распределите его по скулам и под бровями. Также можно использовать хайлайтер на верхней губе и спинке носа. Главное правило — тщательно растушевать.

Освежите свой облик: топ-5 жидких хайлайтеров для сияющего эффекта
Фото: pexels.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  • Glow Creme, Erborian Этот продукт от Erborian после нанесения на кожу выравнивает тон и придает ей эффект фотошопа. Его особенностью является экстракт лакрицы, который увлажняет и разглаживает кожу. Результат — кожа сверкает свежестью! Цена: 4550 рублей.
  • "Фруктовый Нектар", L'Occitane Этот жидкий хайлайтер от L'Occitane придает коже нежное естественное сияние и здоровый цвет. Благодаря водяной текстуре, он моментально впитывается, не оставляя жирных следов. Цена: 2600 рублей.
  • Color Salute, OK Beauty Хайлайтер OK Beauty подходит для использования как на лицо, так и на тело. Легко наносится при помощи плотной кисти и не смазывает даже плотные тональные основы. Цена: 1200 рублей.
  • Glow Mon Amour, L'Oreal Paris Этот хайлайтер от L'Oreal Paris с кокосовым маслом имеет легкую текстуру, которая придает сияние, увлажняет и питает кожу одновременно. Цена: 988 рублей.
  • Wow Beauty Drops, Euphoria, Mixit Золотисто-бронзовый жидкий хайлайтер для лица Wow Beauty Drops, Euphoria, Mixit не только создает сияющий эффект, но и ухаживает за кожей. В его состав входят экстракт миндаля, витамины А и Е, обеспечивающие не только сияющий вид, но и защиту и увлажнение. Цена: 445 рублей.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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