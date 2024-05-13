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Устали после тренировки? Приготовьте восстанавливающий шоколадный смузи с семенами льна и чиа и протеиновым порошком

Готовим шоколадный смузи с протеиновым порошком

1:19
Еда

Этот насыщенный сливочно-шоколадный напиток идеально подходит для восстановления после тренировки.

Готовим шоколадный смузи с протеиновым порошком
Фото: commons.wikimedia.org by frank mckenna frankiefoto is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Готовится смузи из полезных семян чиа и льна, смешанных с миндальным молоком, протеиновым порошком, сахаром, кофейными зёрнами и бананом. 

Ингредиенты

  • 2 стакана миндального молока
  • 2 столовые ложки ванильного протеинового порошка
  • 1 банан
  • 2 чайные ложки кокосовой эссенции
  • 2 столовые ложки семян льна
  • 1 столовая ложка молочного шоколада
  • 2 столовые ложки семян чиа
  • 1 столовая ложка какао-порошка
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта
  • 2 чайные ложки кофейных зёрен
  • 1 столовая ложка сахара

Приготовление

  1. Добавьте семена чиа в кофемолку, измельчите их до мелкого порошка.
  2. Переложите всё это в чашу блендера, добавьте миндальное молоко, банан, семена льна, протеиновый порошок, какао-порошок и ванильный экстракт и взбивайте на высокой скорости, пока все ингредиенты не растворятся.
  3. Добавьте кофейные зёрна вместе с сахаром и ещё раз перемешайте. Как только получите желаемую консистенцию, перелейте в бокал и украсьте тёртым шоколадом. Подавайте немедленно!
Шоколадный СМУЗИ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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