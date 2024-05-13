Устали после тренировки? Приготовьте восстанавливающий шоколадный смузи с семенами льна и чиа и протеиновым порошком

Этот насыщенный сливочно-шоколадный напиток идеально подходит для восстановления после тренировки.
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Готовится смузи из полезных семян чиа и льна, смешанных с миндальным молоком, протеиновым порошком, сахаром, кофейными зёрнами и бананом.
Ингредиенты
2 стакана миндального молока
2 столовые ложки ванильного протеинового порошка
1 банан
2 чайные ложки кокосовой эссенции
2 столовые ложки семян льна
1 столовая ложка молочного шоколада
2 столовые ложки семян чиа
1 столовая ложка какао-порошка
1 чайная ложка ванильного экстракта
2 чайные ложки кофейных зёрен
1 столовая ложка сахара
Приготовление
Добавьте семена чиа в кофемолку, измельчите их до мелкого порошка.
Переложите всё это в чашу блендера, добавьте миндальное молоко, банан, семена льна, протеиновый порошок, какао-порошок и ванильный экстракт и взбивайте на высокой скорости, пока все ингредиенты не растворятся.
Добавьте кофейные зёрна вместе с сахаром и ещё раз перемешайте. Как только получите желаемую консистенцию, перелейте в бокал и украсьте тёртым шоколадом. Подавайте немедленно!