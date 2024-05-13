Устали после тренировки? Приготовьте восстанавливающий шоколадный смузи с семенами льна и чиа и протеиновым порошком

Готовим шоколадный смузи с протеиновым порошком

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот насыщенный сливочно-шоколадный напиток идеально подходит для восстановления после тренировки.

Фото: commons.wikimedia.org by frank mckenna frankiefoto is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Готовится смузи из полезных семян чиа и льна, смешанных с миндальным молоком, протеиновым порошком, сахаром, кофейными зёрнами и бананом.

Ингредиенты

2 стакана миндального молока

2 столовые ложки ванильного протеинового порошка

1 банан

2 чайные ложки кокосовой эссенции

2 столовые ложки семян льна

1 столовая ложка молочного шоколада

2 столовые ложки семян чиа

1 столовая ложка какао-порошка

1 чайная ложка ванильного экстракта

2 чайные ложки кофейных зёрен

1 столовая ложка сахара

Приготовление

Добавьте семена чиа в кофемолку, измельчите их до мелкого порошка. Переложите всё это в чашу блендера, добавьте миндальное молоко, банан, семена льна, протеиновый порошок, какао-порошок и ванильный экстракт и взбивайте на высокой скорости, пока все ингредиенты не растворятся. Добавьте кофейные зёрна вместе с сахаром и ещё раз перемешайте. Как только получите желаемую консистенцию, перелейте в бокал и украсьте тёртым шоколадом. Подавайте немедленно!