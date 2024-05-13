В Европе опять заговорили о зависимости в поставках газа от одной компании

В ЕС обнаружили новую зависимость от одной компании в энергосфере

2:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Европе опять говорят о зависимости в энергетической сфере от одной компании. Раньше это был российский "Газпром". Теперь — норвежская Equinor ASA, которая вышла на первое место среди поставщиков природного газа в страны Европейского сообщества.

Фото: wikimedia.org by Romaine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

С уменьшением объёмов экспорта "Газпрома", Equinor взяла на себя роль ведущего поставщика газа в Евросоюз, обеспечивая около 30% потребностей государств сообщества. Это немного меньше, чем 35-процентная доля "Газпрома" в 2022 году. Теперь цены на природный газ в Европе тесно связаны с деятельностью норвежской компании, отмечает агентство Bloomberg.

Руководитель отдела переработки и сбыта в Equinor Ирене Руммельхофф отметила изменение восприятия компании: "Было время, когда нашу роль в Европе принимали как должное. Сейчас это изменилось".

Растущая зависимость ЕС от поставок Equinor вызывает беспокойство о возможности повторения сценария, когда Евросоюз был зависим от одного источника. Любые сбои в работе норвежских предприятий могут немедленно отразиться на ценах на газ в Европе.

Хотя поставки от Equinor помогают компенсировать уменьшение импорта из России, аналитики предполагают, что в долгосрочной перспективе роль норвежской компании уменьшится с началом работы новых проектов по поставкам сжиженного природного газа в США и Катаре.

Кристофер Куплент, аналитик из Bank of America, выразил мнение, что "значение Equinor и норвежского газа для Европы со временем сократится, так как маловероятно, что Норвегия сможет значительно увеличить свою добычу".

Стоит заметить, что страны Евросоюза, сокращая импорт природного газа из России по трубопроводам, существенно нарастили закупки российского СПГ. В частности, лидируют здесь такие страны, как Франция и Испания. Которая ранее не были в числе тех, кто покупает много природного газа в России.

Президент Франции Эмманюэль Макрон даже вынужден был заявить, что рост поставок СПГ из России не означает, что его страна попала в зависимость в этой сфере от импорта из РФ.

А представители властей Испании уверяли, что отговаривают компании от покупок значительных объёмов российского сжиженного природного газа. Но видимо, не находят нужных аргументов. А может, и не очень стараются их искать. Россия постоянно входит в число крупнейших поставщиков СПГ в Испанию.