Если ваша кошка делает вам приятно таким образом, то она вас любит: 4 удовольствия

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Эксперты назвали признаки любящей кошки

1:01
Зоосфера » Кошки

Кошки могут на различные способы выражать свою привязанность и любовь к человеку.

Эксперты назвали признаки любящей кошки
Фото: commons.wikimedia.org by Nino Barbieri is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Кошка теребится о хозяина

Неправильно полагать, что кошка трется о вашу ногу только чтобы почесаться. У неё по всему телу расположены железы, и трением она метит вас как свою территорию.

Кошка приносит вам свою добычу

Были ли случаи, когда ваше животное, вернувшись с охоты, оставляло у ваших ног пойманную мышь и толкало её лапкой к вам? Это знак того, что кошка вас ценит.

Кошка спит на вас

Это ещё одно доказательство глубокой привязанности: если кошка устраивается спать на вашем теле, это означает, что ей комфортно и безопасно рядом с вами.

Кошка держит хвост вертикально

Поднятый вверх хвост — обычное поведение котят рядом с матерью, и взрослые кошки сохраняют это поведение, поднимая хвост, когда их гладит любимый человек. Это знак того, что кошка вас принимает и ценит.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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