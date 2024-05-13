Если ваша кошка делает вам приятно таким образом, то она вас любит: 4 удовольствия

Кошки могут на различные способы выражать свою привязанность и любовь к человеку.
Кошка теребится о хозяина
Неправильно полагать, что кошка трется о вашу ногу только чтобы почесаться. У неё по всему телу расположены железы, и трением она метит вас как свою территорию.
Кошка приносит вам свою добычу
Были ли случаи, когда ваше животное, вернувшись с охоты, оставляло у ваших ног пойманную мышь и толкало её лапкой к вам? Это знак того, что кошка вас ценит.
Кошка спит на вас
Это ещё одно доказательство глубокой привязанности: если кошка устраивается спать на вашем теле, это означает, что ей комфортно и безопасно рядом с вами.
Кошка держит хвост вертикально
Поднятый вверх хвост — обычное поведение котят рядом с матерью, и взрослые кошки сохраняют это поведение, поднимая хвост, когда их гладит любимый человек. Это знак того, что кошка вас принимает и ценит.
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