Заряжаем растения на рост после заморозков: обязательно обработайте их этим средством

Как помочь растениям после заморозков

1:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

После возвратных морозов или продолжительного холода сад выглядит ужасно: растения чахлые и ж`лтые, словно уже наступила осень. Это настоящий испытательный момент для садоводов, которые жалеют свои растения. Сначала страдают цветы и завязи, такие как клубника, смородина, вишня, слива, яблоня и другие.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Спасение после заморозков имеет свою схему: нужно дать стимулятор роста по листу пострадавшим растениям! Для этого в 10 литрах воды смешайте 3 компонента и опрысните все растения в саду после холода.

Первый компонент — мочевина, чтобы быстро зеленели растения. Достаточно 2 чайных ложек.

Второй — "эпин". эТО мощный стимулятор роста, укрепляющий иммунитет растений. Нужно 2 ампулы по 1 миллилитру каждая.

И третий — янтарная кислота, стимулирующая рост растений. Нужно 3-4 грамма. Все компоненты следует перемешать в 10 литрах воды и опрыскивать все растения в саду. Вы увидите, как быстро они восстановятся!