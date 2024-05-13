Заряжаем растения на рост после заморозков: обязательно обработайте их этим средством

После возвратных морозов или продолжительного холода сад выглядит ужасно: растения чахлые и ж`лтые, словно уже наступила осень. Это настоящий испытательный момент для садоводов, которые жалеют свои растения. Сначала страдают цветы и завязи, такие как клубника, смородина, вишня, слива, яблоня и другие.
Спасение после заморозков имеет свою схему: нужно дать стимулятор роста по листу пострадавшим растениям! Для этого в 10 литрах воды смешайте 3 компонента и опрысните все растения в саду после холода.
Первый компонент — мочевина, чтобы быстро зеленели растения. Достаточно 2 чайных ложек.
Второй — "эпин". эТО мощный стимулятор роста, укрепляющий иммунитет растений. Нужно 2 ампулы по 1 миллилитру каждая.
И третий — янтарная кислота, стимулирующая рост растений. Нужно 3-4 грамма. Все компоненты следует перемешать в 10 литрах воды и опрыскивать все растения в саду. Вы увидите, как быстро они восстановятся!
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