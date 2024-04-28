7 неочевидных признаков, которые выдают лжеца перед ГИБДД: не попадитесь

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Как ГИБДД распознаёт ложь: психология невербального общения

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Инспекторы ГИБДД опытны в распознавании невербальных признаков обмана у водителей. К таким признакам относятся расширение зрачков, учащённое дыхание, почесывание лица, бледность, паузы перед ответом, и сдерживание жестов, которые могут указывать на стресс или попытку скрыть информацию.

Как ГИБДД распознаёт ложь: психология невербального общения
Фото: телеграмм канал ГИБДД России is licensed under общественное достояние

Психолог Ирина Лебедева советует вести себя естественно и спокойно при общении с инспекторами, чтобы избежать недопонимания. Если же есть причины для беспокойства, лучше признать ошибки и извлечь уроки из ситуации.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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