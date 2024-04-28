7 неочевидных признаков, которые выдают лжеца перед ГИБДД: не попадитесь

Инспекторы ГИБДД опытны в распознавании невербальных признаков обмана у водителей. К таким признакам относятся расширение зрачков, учащённое дыхание, почесывание лица, бледность, паузы перед ответом, и сдерживание жестов, которые могут указывать на стресс или попытку скрыть информацию.
Психолог Ирина Лебедева советует вести себя естественно и спокойно при общении с инспекторами, чтобы избежать недопонимания. Если же есть причины для беспокойства, лучше признать ошибки и извлечь уроки из ситуации.
Ольга Бузова, известная певица и телеведущая, объявила о завершении ремонта в своем жилище, которое она называет "замком".