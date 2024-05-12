Как построить долгосрочные отношения на расстоянии: советы

Отношения на расстоянии: советы и работа над собой

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Примите тот факт, что в настоящее время все будет не так, как прежде. Длительные отношения выявляют проблемы, которые прежде успешно скрывались. Могут возникнуть недоверие, неспособность разрешать конфликты, незрелость или неспособность к обязательствам, различия в ценностях и способах выражения привязанностей.

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Важно соблюдать границы личности в контексте близости и дистанции.

Некоторым людям трудно принять необходимость временного расставания с партнером. Они настолько стремятся сохранить свое место в жизни близкого человека, что забывают о его потребности в свободе.

Иногда ваше стремление узнать детали типа "что ты ел на обед" или "в каких тапочках ты сидишь сейчас" может оттолкнуть даже самого преданного партнера. Найдите баланс.

Необходимо доверять словам друг друга и учиться строить доверительные отношения. Иногда приходится сдерживать себя и не реагировать эмоционально на некоторые ситуации.

Следует избегать поспешных решений и скучных действий, которые могут нанести ущерб вашим отношениям.

Разлука не должна вызывать у вас депрессию, ведь это не конец отношений. Обоим партнерам полагается проводить время отдельно, наслаждаясь компанией друзей и увлечений. Это нормально.

Отношения на расстоянии- это возможность работать над собой. Важно развивать личностные интересы, таким образом обогащая и укрепляя свои отношения. Развиваясь сами, вы способствуете развитию и вашего партнера.