Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Взбитый козий сыр с копчёным джемом из бекона: оригинальная закуска
Гарик Харламов и Павел Воля обменялись острыми шутками о разделе имущества
Эксперты рассказали, как избежать отравления и аллергии в отпуске
Упражнения для стройной талии, которые можно выполнять во время работы
В Харьковской области российские военные вынуждают ВСУ сдаваться без боя
Почему стоит посадить истод
Мик Райан заявил, что Украина потеряет еще больше войск, если не сдаст Харьков
Пчелы-роботы BionicBee способны формировать настоящий рой
Смирнов заявил, что остатки ВСУ станут вооруженными бандами, терроризирующими Европу
Как построить долгосрочные отношения на расстоянии: советы

Отношения на расстоянии: советы и работа над собой

1:37
Здоровье

Примите тот факт, что в настоящее время все будет не так, как прежде. Длительные отношения выявляют проблемы, которые прежде успешно скрывались. Могут возникнуть недоверие, неспособность разрешать конфликты, незрелость или неспособность к обязательствам, различия в ценностях и способах выражения привязанностей.

Отношения на расстоянии: советы и работа над собой
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Важно соблюдать границы личности в контексте близости и дистанции.

Некоторым людям трудно принять необходимость временного расставания с партнером. Они настолько стремятся сохранить свое место в жизни близкого человека, что забывают о его потребности в свободе.

Иногда ваше стремление узнать детали типа "что ты ел на обед" или "в каких тапочках ты сидишь сейчас" может оттолкнуть даже самого преданного партнера. Найдите баланс.

Необходимо доверять словам друг друга и учиться строить доверительные отношения. Иногда приходится сдерживать себя и не реагировать эмоционально на некоторые ситуации.

Следует избегать поспешных решений и скучных действий, которые могут нанести ущерб вашим отношениям.

Разлука не должна вызывать у вас депрессию, ведь это не конец отношений. Обоим партнерам полагается проводить время отдельно, наслаждаясь компанией друзей и увлечений. Это нормально.

Отношения на расстоянии- это возможность работать над собой. Важно развивать личностные интересы, таким образом обогащая и укрепляя свои отношения. Развиваясь сами, вы способствуете развитию и вашего партнера.

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Меган Маркл опозорилась во время визита с принцем Гарри в Нигерию

Супруга принца Гарри вновь оказалась в центре скандала.

Меган Маркл появилась в Нигерии в платье "Виндзор" с голой спиной
Актер Александр Петров поделился фотографией с женой из театра
Александр Петров поделился трогательным снимком с супругой
Эти породы не воняют грязной псиной: названы собаки с самым приятным запахом
Стало известно, как телеведущая Елена Николаева назвала ребенка от бывшего мужа Волочковой
Армия РФ на Харьковском направлении применила новую тактику Дмитрий Плотников На сцене Театра Моссовета поставили экспериментальный спектакль по пьесе Мольера Анжела Якубовская Урсула фон дер Ляйен вряд ли останется главой Еврокомиссии Андрей Николаев
Не допустите поломку двигателя. Уровень масла: что нужно знать и как проверить
Вот как кошки заранее узнают, что их хозяин скоро придёт домой: кошачье шестое чувство
Грандиозный демонтаж плотин на реке Кламат: как снос четырёх гигантов восстановит экосистему
Грандиозный демонтаж плотин на реке Кламат: как снос четырёх гигантов восстановит экосистему
Последние материалы
Топ-3 стереотипа о русских туристах, которые являются правдой
Свежий или сушёный: какой имбирь полезнее
Разбитый автомобиль Тимура Иванова выставлен на продажу за 2,5 миллиона рублей
Тарасов выселяется из роскошного особняка
Летний стиль: трендовые сочетания цветов от стилиста Еркович
Гибрид кабачков "Искандер F1"
Как правильно и безопасно заряжать электросамокат
В Санкт-Петербурге задержали начальника автоколонны ООО "Такси"
Индия выпустит первый в мире серийный мотоцикл на природном газе
Секретная техника лимфодренажа от Александра Микулина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников