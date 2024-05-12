Фитнес в офисе: упражнения для тонкой талии прямо за рабочим столом

Упражнения для стройной талии, которые можно выполнять во время работы

1:03 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если время на походы в зал или утренние пробежки остается неудобным, фитнес-тренер Александр Меркулов предлагает комплекс упражнений прямо на рабочем месте, который поможет строить талию.

Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Mir is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Локти к колену: сидя на стуле, поднимайте правое колено к левому локтю, затем меняйте стороны. Это упражнение активизирует передние и боковые мышцы живота. Повторите около 15 раз.

Повороты с удержанием ног: скрестите ноги и поднимите их над полом, руки сложите на груди. Поворачивайтесь вправо и влево, напрягая мышцы живота. Повторите минимум 10 раз.

Ножницы: выпрямите ноги и приподнимите их над полом, держась за сидение стула. Делайте перекрестные движения ногами, активизируя пресс.

Махи ногами: сидя на стуле, поднимите левую ногу и правую руку, пытаясь дотянуться до стопы. Повторите с другой стороны. Выполните 8-10 раз.