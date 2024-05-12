Фитнес в офисе: упражнения для тонкой талии прямо за рабочим столом

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Упражнения для стройной талии, которые можно выполнять во время работы

1:03
Моя семья » Красота и стиль

Если время на походы в зал или утренние пробежки остается неудобным, фитнес-тренер Александр Меркулов предлагает комплекс упражнений прямо на рабочем месте, который поможет строить талию.

Упражнения для стройной талии, которые можно выполнять во время работы
Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Mir is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
  • Локти к колену: сидя на стуле, поднимайте правое колено к левому локтю, затем меняйте стороны. Это упражнение активизирует передние и боковые мышцы живота. Повторите около 15 раз.
  • Повороты с удержанием ног: скрестите ноги и поднимите их над полом, руки сложите на груди. Поворачивайтесь вправо и влево, напрягая мышцы живота. Повторите минимум 10 раз.
  • Ножницы: выпрямите ноги и приподнимите их над полом, держась за сидение стула. Делайте перекрестные движения ногами, активизируя пресс.
  • Махи ногами: сидя на стуле, поднимите левую ногу и правую руку, пытаясь дотянуться до стопы. Повторите с другой стороны. Выполните 8-10 раз.

 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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