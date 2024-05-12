Почему ваш кондиционер в авто сломается, если вы игнорируете это правило

Кондиционер — важная составляющая современного автомобиля, но не все водители умеют правильно его использовать. Отсутствие регулярного технического обслуживания, включая дозаправку хладагента и чистку радиатора, приводит к поломкам.
Игнорирование замены салонного фильтра и редкое включение кондиционера в холодное время года, когда детали системы не получают достаточной смазки, также ухудшают работу устройства.
Водителям рекомендуется хотя бы 2-3 раза в неделю включать кондиционер зимой и ежегодно проводить проверку герметичности и дозаправку системы на станции техобслуживания.
Популярный миф о том, что работа кондиционера при открытых окнах приведет к его поломке, является ошибочным: при корректной настройке в автоматическом режиме климатическая система поддерживает нужную температуру в салоне без риска для своего состояния.
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