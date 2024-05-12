Это растение идеально для создания пейзажных садов и композиций: хорошо растёт в тени и радует долгим цветением

Истод идеально подходит для создания пейзажных садов и композиций, воссоздавая естественные условия лесных полян и лугов. Известковый истод — один из наиболее распространённых видов этого растения, выносливый и медленнорастущий многолетник, который цветет в апреле-мае с соцветиями синего оттенка.
Миртолистный истод считается эффектным, но теплолюбивым, поэтому чаще выращивается как однолетник из-за неспособности выносить холода. Его преимуществами являются теневыносливость и продолжительное цветение. Истод большой, образующий рыхлый куст, высотой до полуметра, с пышными розовыми соцветиями, цветет в середине лета.
Все виды, кроме миртолистного, предпочитают светлые места и песчаный грунт. Истод требует периодического полива и подкормок для обильного цветения. Часто используется для оформления альпинариев, рокариев, бордюров, контейнерной культуры, склонов и подпорных стенок.
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