Это растение идеально для создания пейзажных садов и композиций: хорошо растёт в тени и радует долгим цветением

Почему стоит посадить истод

1:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Истод идеально подходит для создания пейзажных садов и композиций, воссоздавая естественные условия лесных полян и лугов. Известковый истод — один из наиболее распространённых видов этого растения, выносливый и медленнорастущий многолетник, который цветет в апреле-мае с соцветиями синего оттенка.

Фото: https://www.flickr.com/photos/gails_pictures/18207204686/ by gailhampshire from Cradley, Malvern, U.K is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Миртолистный истод считается эффектным, но теплолюбивым, поэтому чаще выращивается как однолетник из-за неспособности выносить холода. Его преимуществами являются теневыносливость и продолжительное цветение. Истод большой, образующий рыхлый куст, высотой до полуметра, с пышными розовыми соцветиями, цветет в середине лета.

Все виды, кроме миртолистного, предпочитают светлые места и песчаный грунт. Истод требует периодического полива и подкормок для обильного цветения. Часто используется для оформления альпинариев, рокариев, бордюров, контейнерной культуры, склонов и подпорных стенок.