На Западе предупредили Украину о мрачных последствиях из-за Харькова

The New York Times опубликовала мнение австралийского генерала в отставке Мика Райана о возможных последствиях для украинской армии, если она решит защищать Харьковскую область от наступления российских войск.
По словам бывшего военного, если киевские власти велят своей армии держаться до последнего, они потеряют ещё больше своего и без того истощившегося личного состава.
"Если украинцы решат держать территорию любой ценой, то они потеряют еще больше соединений своей и так малочисленной армии", — предупредил бывший военный.
Он предупредил, что следующие несколько недель будут очень сложными для вооруженных сил Украины, находящихся в зоне боевых действий, назвав их перспективы мрачными.
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