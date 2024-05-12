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Мик Райан заявил, что Украина потеряет еще больше войск, если не сдаст Харьков

0:47
Мир

The New York Times опубликовала мнение австралийского генерала в отставке Мика Райана о возможных последствиях для украинской армии, если она решит защищать Харьковскую область от наступления российских войск.

Мик Райан заявил, что Украина потеряет еще больше войск, если не сдаст Харьков
Фото: commons.wikimedia.org by Mykola Vasylechko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По словам бывшего военного, если киевские власти велят своей армии держаться до последнего, они потеряют ещё больше своего и без того истощившегося личного состава.

"Если украинцы решат держать территорию любой ценой, то они потеряют еще больше соединений своей и так малочисленной армии", — предупредил бывший военный.

Он предупредил, что следующие несколько недель будут очень сложными для вооруженных сил Украины, находящихся в зоне боевых действий, назвав их перспективы мрачными.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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