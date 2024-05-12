Харламов и Воля вспомнили о бывших в новом выпуске Comedy Club

Гарик Харламов и Павел Воля обменялись острыми шутками о разделе имущества

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В последнем выпуске шоу Comedy Club на канале ТНТ, который также доступен на YouTube, Гарик Харламов в шутливой форме затронул тему раздела имущества с бывшей женой Кристиной Асмус.

Фото: Wikipedia by Svklimkin is licensed under CC BY-SA 4.0

Во время обсуждения новости о потере рэпером Джиганом прав на свой товарный знак, Павел Воля предложил Харламову идею выкупить права на имя Джигана.

Шутка Воли вызвала смех, но также напомнила Харламову о необходимости раздела собственности, на что он ответил упоминанием о необходимости выкупить половину дома, чем вызвал взаимные смешки и шутки о сложных отношениях с бывшими супругами.