Взбитый козий сыр с копчёным беконом и ароматным соусом: вкусная закуска, которую не стыдно предложить гостям

Взбитый козий сыр с копчёным джемом из бекона: оригинальная закуска

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот взбитый козий сыр неплохо сочетается с ароматным джемом из бекона. Его так просто приготовить, и ваши гости будут впечатлены столь пикантным блюдом.

Фото: commons.wikimedia.org by Carioca is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

6 ломтиков нарезанного бекона

1 чашка нарезанного репчатого лука

3 ст. л. тростникового сахара

1 ч. л. копчёной паприки

1/2 ч. л. вустерского соуса

250 г козьего сыра, размягчённого

120 г сливочного сыра, размягчённого

1 ст. л. оливкового масла

Соль по вкусу

Свежие листья тимьяна

Крекеры

Приготовление

Поджарьте бекон в сковороде на среднем огне, время от времени помешивая, пока края не начнут подрумяниваться, около 9 минут. Снимите с огня. Шумовкой переложите бекон на тарелку, застеленную бумажным полотенцем. Добавьте в сковороду лук и приготовленный бекон, готовьте на среднем огне около 8 минут. Смешайте сахар, 1 столовую ложку воды, паприку и вустерский соус, добавив жир от бекона, готовьте, постоянно помешивая, до образования сиропа, 15-30 секунд. Снимите с огня, перелейте смесь в термостойкую мерную чашку. Дать немного остыть, около 5 минут. Взбейте козий сыр, сливочный сыр, масло и соль электрическим миксером до получения однородной кремовой массы, около 30 секунд. Выложите смесь сыра в неглубокую миску. Сверху выложите джем с копчёным беконом и украсьте листьями тимьяна. Подавайте с крекерами.