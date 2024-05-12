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Взбитый козий сыр с копчёным беконом и ароматным соусом: вкусная закуска, которую не стыдно предложить гостям

Взбитый козий сыр с копчёным джемом из бекона: оригинальная закуска

1:44
Еда

Этот взбитый козий сыр неплохо сочетается с ароматным джемом из бекона. Его так просто приготовить, и ваши гости будут впечатлены столь пикантным блюдом.

Взбитый козий сыр с копчёным джемом из бекона: оригинальная закуска
Фото: commons.wikimedia.org by Carioca is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

  • 6 ломтиков нарезанного бекона
  • 1 чашка нарезанного репчатого лука
  • 3 ст. л. тростникового сахара
  • 1 ч. л. копчёной паприки
  • 1/2 ч. л. вустерского соуса
  • 250 г козьего сыра, размягчённого
  • 120 г сливочного сыра, размягчённого
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • Соль по вкусу
  • Свежие листья тимьяна
  • Крекеры

Приготовление

  1. Поджарьте бекон в сковороде на среднем огне, время от времени помешивая, пока края не начнут подрумяниваться, около 9 минут. Снимите с огня. Шумовкой переложите бекон на тарелку, застеленную бумажным полотенцем.
  2. Добавьте в сковороду лук и приготовленный бекон, готовьте на среднем огне около 8 минут.
  3. Смешайте сахар, 1 столовую ложку воды, паприку и вустерский соус, добавив жир от бекона, готовьте, постоянно помешивая, до образования сиропа, 15-30 секунд. Снимите с огня, перелейте смесь в термостойкую мерную чашку. Дать немного остыть, около 5 минут.
  4. Взбейте козий сыр, сливочный сыр, масло и соль электрическим миксером до получения однородной кремовой массы, около 30 секунд.
  5. Выложите смесь сыра в неглубокую миску. Сверху выложите джем с копчёным беконом и украсьте листьями тимьяна. Подавайте с крекерами.
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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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