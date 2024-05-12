Взбитый козий сыр с копчёным беконом и ароматным соусом: вкусная закуска, которую не стыдно предложить гостям

Этот взбитый козий сыр неплохо сочетается с ароматным джемом из бекона. Его так просто приготовить, и ваши гости будут впечатлены столь пикантным блюдом.
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Ингредиенты
6 ломтиков нарезанного бекона
1 чашка нарезанного репчатого лука
3 ст. л. тростникового сахара
1 ч. л. копчёной паприки
1/2 ч. л. вустерского соуса
250 г козьего сыра, размягчённого
120 г сливочного сыра, размягчённого
1 ст. л. оливкового масла
Соль по вкусу
Свежие листья тимьяна
Крекеры
Приготовление
Поджарьте бекон в сковороде на среднем огне, время от времени помешивая, пока края не начнут подрумяниваться, около 9 минут. Снимите с огня. Шумовкой переложите бекон на тарелку, застеленную бумажным полотенцем.
Добавьте в сковороду лук и приготовленный бекон, готовьте на среднем огне около 8 минут.
Смешайте сахар, 1 столовую ложку воды, паприку и вустерский соус, добавив жир от бекона, готовьте, постоянно помешивая, до образования сиропа, 15-30 секунд. Снимите с огня, перелейте смесь в термостойкую мерную чашку. Дать немного остыть, около 5 минут.
Взбейте козий сыр, сливочный сыр, масло и соль электрическим миксером до получения однородной кремовой массы, около 30 секунд.
Выложите смесь сыра в неглубокую миску. Сверху выложите джем с копчёным беконом и украсьте листьями тимьяна. Подавайте с крекерами.
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