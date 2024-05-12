В мире появился рой робо-пчел BionicBee

Пчелы-роботы BionicBee способны формировать настоящий рой

2:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Корпорация Bionic Learning Network Festo представила на выставке Hannover Messe 2024 инновацию — робо-насекомое по имени BionicBee. На данный момент используемость этого устройства невысока, так как при разработке учитывалась потребность вмещения максимального числа механизмов в ограниченный объем.

Фото: flickr.com by Forest Wander is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Этот проект можно рассматривать как площадку для тестирования новых технологий, включая создание полноценного механизма роения.

Существующие беспилотные аппараты не способны к роению в прямом смысле — они просто следуют заданному маршруту, в котором каждый дрон занимает определенное место в соответствии с программой. В отличие от этого, рой представляет собой движение отдельных объектов, которые сами определяют цель, однако в то же время взаимодействуют с другими объектами для избежания столкновений. Более того, они могут быстро и массово менять свою активность с одной сферы на другую.

Искусственный интеллект спроектировал устройство длиной 220 мм и весом 34 грамма, с размахом крыльев в 240 мм. Крылья могут колебаться с частотой до 20 Герц и осуществлять поворот на 180 градусов для обеспечения возможности полета в любом направлении. Внутри корпуса расположены сервоприводы, средства связи и аккумулятор, но места на что-то большее не хватает. Для навигации этих роботов необходим внешний ориентир, поэтому их активность ограничена одним помещением с излучателями сигналов на стенах.

Разработчики BionicBee отмечают, что все экземпляры собираются вручную. После этого искусственный интеллект проводит индивидуальную настройку каждого робота для компенсации возможных ошибок при сборке. Роение возможно лишь в случае, если каждый робот в рое действует единообразно. Это помогает избежать столкновений и прочих неприятных ситуаций.

https://www.youtube.com/watch?v=UzRf9y9EWqM