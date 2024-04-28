Диетолог Киркпатрик отметила, что дети также могут столкнуться с жировым заболеванием печени

Кристин Киркпатрик, диетолог, указала на удвоение числа детей, которым был поставлен диагноз жировой болезни печени, в течение последних пяти лет.
Врач отмечает, что развитие данного заболевания у маленьких пациентов связано с неправильным питанием, избытком жирной пищи, а также недостатком двигательной активности. Также фактором, оказывающим влияние на развитие болезни, является хронический недосып.
Киркпатрик также напомнила о том, что неалкогольная жировая болезнь печени имеет шанс вызвать цирроз и даже фатальные последствия.
Специалисты также отмечают, что возможно обнаружить болезнь на ранней стадии по следующим признакам: вздутие или боли в области живота, повышенная утомляемость и нарушения памяти, информирует "КП".
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