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Диетолог Киркпатрик отметила, что дети также могут столкнуться с жировым заболеванием печени

Неалкогольная жировая болезнь печени представляет угрозу даже для детей

0:52
Здоровье

Кристин Киркпатрик, диетолог, указала на удвоение числа детей, которым был поставлен диагноз жировой болезни печени, в течение последних пяти лет.

Неалкогольная жировая болезнь печени представляет угрозу даже для детей
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Врач отмечает, что развитие данного заболевания у маленьких пациентов связано с неправильным питанием, избытком жирной пищи, а также недостатком двигательной активности. Также фактором, оказывающим влияние на развитие болезни, является хронический недосып.

Киркпатрик также напомнила о том, что неалкогольная жировая болезнь печени имеет шанс вызвать цирроз и даже фатальные последствия.

Специалисты также отмечают, что возможно обнаружить болезнь на ранней стадии по следующим признакам: вздутие или боли в области живота, повышенная утомляемость и нарушения памяти, информирует "КП".

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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