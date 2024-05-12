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Задержан начальник автоколонны компании-перевозчика, чей автобус упал в Мойку днем 10 мая

В Санкт-Петербурге задержали начальника автоколонны ООО "Такси"

0:57
Происшествия

Руководитель автоколонны компании-перевозчика "Такси" был задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу, связанному с происшествием на Мойке, в результате которого автобус упал в воду.

В Санкт-Петербурге задержали начальника автоколонны ООО "Такси"
Фото: vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По предварительным данным, в отношении него возбуждено дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

По информации следствия, водитель автобуса, 44-летний Рахматшох Курбонов, в течение нескольких дней работал без отдыха с нарушением графика. Задержанный является непосредственным руководителем водителя.

В результате этого трагического инцидента семь человек погибли, причем некоторые из них были доставлены в больницу, и несмотря на усилия медиков не выжили. Однако водителю Рахматшоху Курбонову — удалось спастись. Он первым покинул тонущий автобус, в то время как случайные очевидцы помогали пассажирам.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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