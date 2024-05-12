Задержан начальник автоколонны компании-перевозчика, чей автобус упал в Мойку днем 10 мая

Руководитель автоколонны компании-перевозчика "Такси" был задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу, связанному с происшествием на Мойке, в результате которого автобус упал в воду.
По предварительным данным, в отношении него возбуждено дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
По информации следствия, водитель автобуса, 44-летний Рахматшох Курбонов, в течение нескольких дней работал без отдыха с нарушением графика. Задержанный является непосредственным руководителем водителя.
В результате этого трагического инцидента семь человек погибли, причем некоторые из них были доставлены в больницу, и несмотря на усилия медиков не выжили. Однако водителю Рахматшоху Курбонову — удалось спастись. Он первым покинул тонущий автобус, в то время как случайные очевидцы помогали пассажирам.
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