Противодействие Путину: США и Британия отработали выброску десанта в эстонском Нурмси

Британско-американский десант высадился недалеко от российской границы в Эстонии

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В Эстонии, в нескольких часах езды от российской границы, прошли масштабные учения НАТО, в которых приняли участие 142 военнослужащих, в том числе из Великобритании. Это были крупнейшие маневры альянса со времён холодной войны.

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Великобритания и США провели совместные учения по высадке десанта в эстонском Нурмси в рамках учений Swift Response. Это произошло после того, как Министерство обороны РФ объявило об освобождении пяти населённых пунктов в Харьковской области, сообщает издание The Mirror.

Отмечается, что в учениях, проходивших недалеко от российской границы, участвовали 82 британских военнослужащих и 60 — американских.

"Британские десантники высаживаются на заднем дворе России для учений НАТО по силовому противодействию Путину", — пишет издание.

Международные учения Swift Response 23 проходят одновременно в Эстонии, Испании и Греции. Они являются частью американских учений Defender 23 и связаны с польскими учениями Anaconda 23.