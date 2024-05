Самолет типа eVTOL доступен к покупке без лицензии

В 2016 году увидел свет Всемирный реестр воздушных судов типа eVTOL, на данный момент в него включены уже более 1000 различных модификаций. Предполагается, что в ближайшие три года многие из них начнут выполнять полеты — включая первый в истории одноместный коммерческий самолет Helix от компании Pivotal со способностью пролететь более 30 км.

Фото: Openverse by markheseltine is licensed under CC BY 2.0