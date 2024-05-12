Самолет типа eVTOL доступен к покупке без лицензии

Компания Pivotal представила самолет Helix, доступный к покупке без лицензии

В 2016 году увидел свет Всемирный реестр воздушных судов типа eVTOL, на данный момент в него включены уже более 1000 различных модификаций. Предполагается, что в ближайшие три года многие из них начнут выполнять полеты — включая первый в истории одноместный коммерческий самолет Helix от компании Pivotal со способностью пролететь более 30 км.

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Проект уже находится в производстве: первая машина была продана в октябре прошлого года, а в феврале 2024 года — уже целая партия из четырех аппаратов и двух тренажеров для пилотов.

Ожидается, что Helix будет использоваться для воздушной разведки, выполнения спецопераций, дистанционного снабжения, ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

В будущем Pivotal планирует создание двухместной модификации с 12 двигателями и грузового варианта, предназначенного для перевозки людей или грузов весом около 200 кг. Предполагаемая цена одноместного коммерческого Pivotal Helix составит $190 000.