Не допустить беды: инструкция по зарядке электросамоката

Популярность электромобильных устройств, таких как электрические самокаты, электрические велосипеды, самокаты и электрические скейтборды, быстро растет.
Также проводятся соревнования, такие как гонки на одноколесных велосипедах. Однако важно помнить, что качество этих устройств, особенно импортируемых в нашу страну из Китая, может сильно различаться.
Используйте только оригинальное зарядное устройство производителя.
Не подключайте зарядное устройство к другим устройствам, так как это может повлиять на электронику и аккумуляторы.
Чтобы начать зарядку, вставьте вилку зарядного устройства в аккумулятор электросамоката и подключите зарядное устройство к розетке 220 В.
Избегайте использования розеток с нестабильным электропитанием.
Продолжайте процесс зарядки не менее 1 часа, чтобы убедиться, что аккумулятор заряжен примерно наполовину.
Частая и кратковременная зарядка может отрицательно повлиять на срок службы аккумулятора. После завершения зарядки выключите зарядное устройство и отсоедините его от аккумулятора скутера.
Не оставляйте устройство подключенным после завершения зарядки.
И еще один важный момент: после покупки нового электросамоката рекомендуется перед первой зарядкой разрядить устройство менее чем на 10%. Оставьте его включенным до полной зарядки.
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