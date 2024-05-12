Не допустить беды: инструкция по зарядке электросамоката

Как правильно и безопасно заряжать электросамокат

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Популярность электромобильных устройств, таких как электрические самокаты, электрические велосипеды, самокаты и электрические скейтборды, быстро растет.

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Также проводятся соревнования, такие как гонки на одноколесных велосипедах. Однако важно помнить, что качество этих устройств, особенно импортируемых в нашу страну из Китая, может сильно различаться.

Используйте только оригинальное зарядное устройство производителя.

Не подключайте зарядное устройство к другим устройствам, так как это может повлиять на электронику и аккумуляторы.

Чтобы начать зарядку, вставьте вилку зарядного устройства в аккумулятор электросамоката и подключите зарядное устройство к розетке 220 В.

Избегайте использования розеток с нестабильным электропитанием.

Продолжайте процесс зарядки не менее 1 часа, чтобы убедиться, что аккумулятор заряжен примерно наполовину.

Частая и кратковременная зарядка может отрицательно повлиять на срок службы аккумулятора. После завершения зарядки выключите зарядное устройство и отсоедините его от аккумулятора скутера.

Не оставляйте устройство подключенным после завершения зарядки.

И еще один важный момент: после покупки нового электросамоката рекомендуется перед первой зарядкой разрядить устройство менее чем на 10%. Оставьте его включенным до полной зарядки.