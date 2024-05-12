Друг на всю жизнь: делегат из Гвинеи-Бисау попросил Адама Кадырова обучить стрельбе гвинейских военных

Делегаты из Гвинеи-Бисау оценили уровень владения оружием Адама Кадырова

0:57 Your browser does not support the audio element. Политика

Во время своего визита в Чеченскую Республику делегация во главе с президентом Гвинеи-Бисау посетила Российский университет спецназа имени Владимира Путина в Гудермесе.

Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Аргенберг is licensed under Creative Commons Attribution 4.0.

Делегацию сопровождал начальник отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики Адам Кадыров. Он продемонстрировал высокий уровень владения оружием, что впечатлило гостей.

Особенно сильное впечатление произвёл на делегата Аладже Дину Конте, который предложил Адаму провести уроки стрельбы для военных из Гвинеи-Бисау.

"Вы теперь мой друг на всю жизнь. Я бы хотел, чтобы вы были нашим преподавателем. Я видел, как вы стреляете. Хочу приехать в ваш университет спецназа для переподготовки вместе с нашими военными и прошу вас быть нашим преподавателем".

16-летний Адам Кадыров назначен куратором Российского университета спецназа.